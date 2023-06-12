Чим відрізняється контрнаступ ЗСУ від того, що було раніше: пояснення експертів

Очевидно, анонсований масштабний контрнаступ України вже розпочинається. Хоча політики та військові кажуть, що "плани люблять тишу", а офіційного оголошення не буде. Ймовірно, щоб скористатися сум'яттям у лавах РФ і досягти максимального ефекту.

Експерт Олексій Гетьман каже, що нинішній контрнаступ відрізняється від попередніх і не буде таким динамічним. Таким як на Херсонському та Харківському напрямках.

"Це контрнаступ не повільніший, він просто інший. Тому що по-іншому підготувався ворог і по-іншому вибудував оборонну стратегію", - розповів він РБК-Україна.

На сьогодні під Півднем слід розуміти ділянку фронту від Запоріжжя до південної частини Донецької області (до району окупованої Волновахи). Оскільки підривом Каховської ГЕС противник відсік 200 км і тимчасово унеможливив просування у Херсонській області.

Яким є головне завдання ЗСУ на теперішній час

По всій лінії йде промацування лінії оборони противника, він перебуває під постійним тиском ЗСУ. Сергій Кузан зазначає, наступальні операції йдуть по вcьому фронту. Головне завдання - витіснити росіян з першої лінії, виявити мінні поля, особливості роботи їхньої артилерії та швидкість перекидання резервів.

"Туди, де їхня лінія оборони провалюється, будуть заводитись наші нові підрозділи. Де вдається зробити пролом, там наступ буде посилено. Але загалом тиск триває по всьому фронту. Локальні успіхи є біля Авдіївки, в районі Бахмуту ми намагаємося зайняти висоти, щоб розмістити нашу артилерію і знищувати противника в самому місті. Бахмутський напрямок - це класичний приклад контрнаступальних дій, коли ми перехоплюємо ініціативу і б'ємо по незакріплених позиціях", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Паралельно важкі бої йдуть у районі Лимана та Кремінної. На думку радника Міноборони, українські сили розширюють фронт, а противник не розуміє, де закінчиться його північна частина. Власне, тому й бив по аміакопроводу біля Куп'янська (Харківська область), намагаючись влаштувати чергову техногенну катастрофу.

Триває інтелектуальний поєдинок, ініціатива на боці ЗСУ

І насправді, варіантів у ЗСУ небагато. Перед контрнаступом на Херсонщину протягом місяців знищувалася логістика Росії, тому її змусили вийти на лівий берег. Операція в Харківській області пройшла швидко через ефект несподіванки, великі простори та ослаблене Ізюмське угруповання РФ. Зараз протяжність фронту скоротилася, що підвищило насичення цих ділянок ворожими військами.

"Ми не можемо провести блискавичну операцію просто тому, що немає умов. Щось на зразок Херсона можна було б зробити з Кримом, якби ми відрізали сухопутний коридор. Але в цьому випадку змушені тиснути. Ворог не знає, куди будуть кинуті головні сили на прорив. Іде інтелектуальний поєдинок, але ініціатива на нашому боці, ми нав'язуємо бої. Проблема в тому, що у них багато зброї та людей, та й більшу частину базування їхньої авіації знищити не вдалося. Вони прикривають себе з повітря, і це велика проблема для нас", – наголосив Кузан.

Олександр Коваленко каже, що всі контрнаступальні операції були різними за сценаріями, структурою, ландшафтами, погодними умовами, а також задіяними силами та засобами. І нинішній контрнаступ теж не буде схожим на попередні.

Просування українських військових

Вчора стало відомо, що українські бійці звільнили три населені пункти у Донецькій області. Йдеться про Благодатне, Макарівку та Нескучне.

Сьогодні у Міноборони повідомили, що наші захисники просунулися далі та звільнили Сторожеве в Донецькій області. Також нещодавно військові ЗСУ звільнили село Новодарівка у Запорізькій області.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна - "Вже контрнаступ? ЗСУ просуваються на півдні, є хороші новини: огляд фронту".