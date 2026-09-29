Чим поступитися заради миру? Папа Лев звернувся до Європи з натяком на Україну

Виступ відбувся в останній день чотириденного візиту понтифіка до Франції. Місце обрали символічне: Мец є рідним містом Робера Шумана, одного з архітекторів Євросоюзу.

Промову перший в історії Папа-американець виголосив французькою. Зала аплодувала йому стоячи.

"Війна повернулася навіть до Європи: нова безглузда бійня, яка щодня забирає незліченні життя цивільних", - сказав Лев XIV.

Війну в Україні Папа прямо не згадав, проте саме їй присвятив значну частину виступу. Він закликав сторони до компромісу, спираючись на звернення Папи Бенедикта XV, яке той зробив у 1917 році, у розпал Першої світової.

"Нам потрібно... виявляти мужність у переговорах і бути готовими відмовитися від деяких позицій заради вищого блага миру", - наголосив понтифік.

Про які саме позиції йдеться, Лев XIV не уточнив.

Понтифік також повторив, що виступає проти зростання військових бюджетів Європи. Торік вони збільшилися найбільше від часів завершення холодної війни. Серед причин Reuters називає тиск з боку президента США Дональда Трампа та агресивну поведінку Росії.

"Ми також повинні остерігатися ілюзії, що переозброєння є відповіддю", - заявив Папа.

За його словами, Європа має чесно відповісти собі на запитання:

чи справді вона докладає творчих зусиль заради миру у світі;

чи лише намагається "стримати хвилю війни" і готується до конфліктів, які вважає неминучими.

Цей виступ став найчіткішим викладом політичного бачення Європи від Лева XIV. Він закликав повернутися до базових цінностей ЄС: верховенства права та рівності людей незалежно від раси, кольору шкіри, класу чи професії. Ці слова прозвучали на тлі зростання популярності ультраправих сил у регіоні.

Стоячи поруч із президентом Франції Емманюелем Макроном, понтифік закликав європейських лідерів інтегрувати мігрантів і давати їм можливості для розвитку. Він також виступив за легальні й безпечні шляхи міграції та міжнародну співпрацю проти торгівлі людьми.

"Прийняти людину означає інтегрувати її так, ніби вона частина твоєї родини, даючи їй змогу розвивати свої дари, здібності й чутливість", - сказав Лев XIV.

Ще на старті візиту, 25 вересня, Папа попередив, що ООН та інші багатосторонні інституції переживають кризу, а міжнародний діалог ризикує перетворитися на фарс.