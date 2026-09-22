Трамп візьме на зустріч із Зеленським своїх переговорників, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку ввечері 22 вересня. Стало відомо, хто ще з американських посадовців буде присутній на переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.

Трамп запросив своїх посланців

За словами журнаілста, джерела повідомили йому, що спецпосланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф будуть на зустрічі Трампа і Зеленського.

Також до неї доєднаються:

державний секретар Марко Рубіо,

міністр фінансів Скотт Бессент.

Зустріч відбудеться на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку о 20:15 за київським часом.

Зустріч Зеленського і Трампа

Раніше РБК-Україна писало, що Рубіо розповів деталі майбутніх переговорів Трампа і Зеленського. За його словами, лідери держав обговорять, зокрема, умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

Як каже політолог Олександр Леонов, сам факт зустрічі Зеленського і Трампа є позитивним моментом, оскільки ще кілька днів тому її проведення не підтверджували.