Трамп візьме на зустріч із Зеленським своїх переговорників, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку ввечері 22 вересня. Стало відомо, хто ще з американських посадовців буде присутній на переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.
Трамп запросив своїх посланців
За словами журнаілста, джерела повідомили йому, що спецпосланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф будуть на зустрічі Трампа і Зеленського.
Також до неї доєднаються:
- державний секретар Марко Рубіо,
- міністр фінансів Скотт Бессент.
Зустріч відбудеться на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку о 20:15 за київським часом.
Зустріч Зеленського і Трампа
Раніше РБК-Україна писало, що Рубіо розповів деталі майбутніх переговорів Трампа і Зеленського. За його словами, лідери держав обговорять, зокрема, умови енергетичного перемир'я між Україною та Росією.
Як каже політолог Олександр Леонов, сам факт зустрічі Зеленського і Трампа є позитивним моментом, оскільки ще кілька днів тому її проведення не підтверджували.
Крім того, джерела РБК-Україна кажуть, що головна увага під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом буде приділена енергетичній деескалації.