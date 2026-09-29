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Чем уступить ради мира? Папа Лев обратился в Европу с намеком на Украину

00:52 29.09.2026 Вт
3 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

Мир в Европе невозможен без смелости на переговорах и готовности отрешиться от части позиций. Наращивание вооружений при этом не приближает к концу войн, а лишь готовит к новым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Такую позицию озвучил Папа Римский Лев XIV, выступая перед европейскими лидерами во французском Мекке 28 сентября.

Выступление состоялось в последний день четырехдневного визита понтифика во Францию. Место выбрали символическое: Мец является родным городом Робера Шумана, одного из архитекторов Евросоюза.

Речь первый в истории Папа-американец произнес на французском. Зал аплодировал ему стоя.

"Война вернулась даже в Европу: новая бессмысленная бойня, которая ежедневно уносит бесчисленные жизни гражданских", - сказал Лев XIV.

Войну в Украине Папа прямо не упомянул, но именно ей посвятил значительную часть выступления. Он призвал стороны к компромиссу, опираясь на обращение Папы Бенедикта XV, сделанное в 1917 году, в разгар Первой мировой.

"Нам нужно... проявлять мужество в переговорах и быть готовыми отказаться от некоторых позиций ради высшего блага мира", - подчеркнул понтифик.

О каких именно позициях идет речь, Лев XIV не уточнил.

Понтифик также повторил, что выступает против роста военных бюджетов Европы. В прошлом году они увеличились больше со времен завершения холодной войны. Среди причин Reuters называет давление со стороны президента США Дональда Трампа и агрессивное поведение России.

"Мы также должны опасаться иллюзии, что перевооружение есть ответ", - заявил Папа.

По его словам, Европа должна честно ответить на вопрос:

  • действительно ли она прилагает творческие усилия ради мира в мире;
  • или пытается "сдержать волну войны" и готовится к конфликтам, которые считает неизбежными.

Это выступление стало самым четким изложением политического видения Европы от Льва XIV. Он призвал вернуться к базовым ценностям ЕС: верховенству права и равенства людей независимо от расы, цвета кожи, класса или профессии. Эти слова прозвучали на фоне растущей популярности ультраправых сил в регионе.

Стоя рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, понтифик призвал европейских лидеров интегрировать мигрантов и давать им возможности для развития. Он также выступил за легальные и безопасные пути миграции и международное сотрудничество против торговли людьми.

"Принять человека означает интегрировать его так, будто он часть твоей семьи, давая ему возможность развивать свои дары, способности и чувствительность", - сказал Лев XIV.

Еще на старте визита, 25 сентября, Папа предупредил, что ООН и другие многосторонние институты переживают кризис, а международный диалог рискует превратиться в фарс.

Выступление понтифика прозвучало через неделю после переговоров в Нью-Йорке. 22 сентября на полях Генассамблеи ООН Зеленский и Трамп встретились примерно на 40 минут. После разговора украинский президент выразил надежду завершить войну к зиме. Он также отметил, что важнейшим шагом от Трампа была бы организация трехсторонней встречи с Путиным.

Центральной темой переговоров в Нью-Йорке, по данным источников РБК-Украина, должна стать энергетическая деэскалация между Украиной и Россией. Прорывных решений от встречи при этом не ожидали.

Лев XIV регулярно поднимает тему войны в Украине. В январе он призвал мир усилить усилия по прекращению боевых действий. До этого понтифик обращался в Россию с требованием остановить удары по украинской энергетике из-за тяжелых последствий для гражданских.

Вскоре после избрания в мае 2025 г. Папа рассматривал возможность предоставить Ватикан для переговоров между Украиной и Россией. Об этом тогда сообщал госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

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