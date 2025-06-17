З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото)

Кепка давно стала елементом образу, який додає стилю і настрою. І Даша Квіткова - чудовий приклад того, як можна носити цей головний убір з різними речами та бути на стилі.
В матеріалі РБК-Україна розбираємося, як носити кепку на прикладі образів Даші Квіткової в Instagram.
Блогерка поєднує кепки з базовими речами: футболками, сорочками оверсайз, денімом тощо.
В одному з нарядів, яким варто надихнутися, вона обрала об'ємний бомбер, вільні штани і лаконічну сіру кепку. Вийшов стильний лук з акцентом на комфорт.
Інший образ - класика вуличного стилю: бейсболка, футболка, широкі штани та масивна куртка шоколадного кольору. Чудовий варіант для прогулянок в прохолодну та дощову погоду.
Цей аксесуар відкриває простір для фантазії та експериментів. Так, в одному зі своїх образів Квіткова поєднала сіру бейсболку з жакетом оверсайз, джинсами-кльош і гостроносими сріблястими туфлями. Зухвало і водночас елегантно!
Така проста деталь додасть образу не лише безпеки в сонячну погоду, а й завершеності.
У чорному бікіні та з сірою кепкою Даша демонструє, що навіть на пляжі можна поєднувати захист і стиль.
Кепка може стати не лише стильним акцентом, а й допомогти скоригувати форму обличчя та додати впевненості.
Проте важливо підібрати її так, щоб виглядати не смішно, а ефектно. Тут потрібно враховувати, колір, матеріал та тренди.
Як обрати кепку за формою обличчя
Як обрати кепку за кольором та матеріалом
Трендові моделі кепок 2025:
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