Гарячий дует: Бред Пітт і його молодша на 30 років наречена підкорили парним "луком"

Інес де Рамон з’явилася на прем’єрі у Нью-Йорку в елегантному, але зухвалому образі, який неможливо було не помітити.

Своє довге чорне волосся вона зібрала у високий об’ємний пучок, залишивши кілька пасм, що м’яко обрамлювали обличчя.

Макіяж Інес був бездоганним - з акцентом на сяюче покриття шкіри й блиск для губ із ягідним відтінком.

Для виходу з Бредом Піттом вона обрала білий обтислий топ із коміром-халтером, відкритою спиною і глибоким декольте.

Бред Пітт та Інес де Рамон (фото: Getty Images)

Легкий прозорий матеріал делікатно підкреслював її тендітну талію.

Верх вона поєднала з прозорою максі-спідницею, прикрашеною мерехтливими стразами та легкими пір’їнами.

Образ завершував масивний чорний ремінь із великою пряжкою - стильний контраст до ніжного луку.

Інес доповнила вбрання білими туфлями на підборах, компактною сумочкою на ланцюжку та сережками з діамантами.

Бред Пітт, як завжди, зупинився на класиці: темно-синій костюм із чорними лацканами, біла сорочка, лаковані туфлі та стильні сонцезахисні окуляри.

Пара не приховувала своїх почуттів - вони з посмішками позували перед камерами, обіймалися та весело сміялися.

Інес буквально сяяла поруч із актором, який дивився на неї з ніжністю й захопленням.

CINEMA: Brad Pitt bate no tapete com Ines de Ramon na estreia do #F1TheMovie em Nova York pic.twitter.com/i6vZ9kHsjh