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Гарячий дует: Бред Пітт і його молодша на 30 років наречена підкорили парним "луком"

Вівторок 17 червня 2025 20:33
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Гарячий дует: Бред Пітт і його молодша на 30 років наречена підкорили парним "луком" Бред Пітт та Інес де Рамон (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

61-річний голлівудський актор Бред Пітт і його 32-річна наречена, дизайнерка прикрас Інес де Рамон, здійснили рідкісний вихід разом на публіку - цього разу на прем'єрі фільму про "Формулу-1" у Нью-Йорку. Пара підкорила червону доріжку ідеально підібраними парними образами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт FORMULA 1.

Інес де Рамон з’явилася на прем’єрі у Нью-Йорку в елегантному, але зухвалому образі, який неможливо було не помітити.

Своє довге чорне волосся вона зібрала у високий об’ємний пучок, залишивши кілька пасм, що м’яко обрамлювали обличчя.

Макіяж Інес був бездоганним - з акцентом на сяюче покриття шкіри й блиск для губ із ягідним відтінком.

Для виходу з Бредом Піттом вона обрала білий обтислий топ із коміром-халтером, відкритою спиною і глибоким декольте.

Гарячий дует: Бред Пітт і його молодша на 30 років наречена підкорили парним &quot;луком&quot;Бред Пітт та Інес де Рамон (фото: Getty Images)

Легкий прозорий матеріал делікатно підкреслював її тендітну талію.

Верх вона поєднала з прозорою максі-спідницею, прикрашеною мерехтливими стразами та легкими пір’їнами.

Образ завершував масивний чорний ремінь із великою пряжкою - стильний контраст до ніжного луку.

Інес доповнила вбрання білими туфлями на підборах, компактною сумочкою на ланцюжку та сережками з діамантами.

Бред Пітт, як завжди, зупинився на класиці: темно-синій костюм із чорними лацканами, біла сорочка, лаковані туфлі та стильні сонцезахисні окуляри.

Пара не приховувала своїх почуттів - вони з посмішками позували перед камерами, обіймалися та весело сміялися.

Інес буквально сяяла поруч із актором, який дивився на неї з ніжністю й захопленням.

Нагадаємо, роман актора і юної брюнетки триває ще з 2022 року. До зустрічі з Піттом де Рамон була одружена з актором "Щоденників вампіра" Полом Веслі.

Подейкують, що пара серйозно замислюється над дітьми та весіллям - хоча офіційно союз вони поки що не узаконили.

Днями в таблоїдах навіть з'явилися чутки, що Пітт нібито передумав одружуватися.

Раніше Бред був у шлюбі з Анджеліною Джолі. Їхнє розлучення тривало в судах вісім років, і зараз актор продовжує вирішувати складні питання з дітьми - двоє з них відмовились від його прізвища.

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Бред Пітт Голлівуд Краса Зірки
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