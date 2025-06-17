С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)

В повседневном стиле

Блогерша сочетает кепки с базовыми вещами: футболками, рубашками оверсайз, денимом и т.д.

В одном из нарядов, которым стоит вдохновиться, она выбрала объемный бомбер, свободные брюки и лаконичную серую кепку. Получился стильный лук с акцентом на комфорт.

Как носить кепку на примере Даши Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Другой образ - классика уличного стиля: бейсболка, футболка, широкие брюки и массивная куртка шоколадного цвета. Отличный вариант для прогулок в прохладную и дождливую погоду.

С чем сочетать кепку (фото: instagram.com/kvittkova)

Как носить кепку с каблуками

Этот аксессуар открывает пространство для фантазии и экспериментов. Так, в одном из своих образов Квиткова объединила серую бейсболку с жакетом оверсайз, джинсами-клеш и остроносыми серебристыми туфлями. Дерзко и одновременно элегантно!

Квиткова показала, как носить кепку с каблуками (фото: instagram.com/kvittkova)

Пляжный вариант

Такая простая деталь придаст образу не только безопасности в солнечную погоду, но и завершенности.

В черном бикини и с серой кепкой Даша демонстрирует, что даже на пляже можно сочетать защиту и стиль.

Кепка с бикини (фото: instagram.com/kvittkova)

Как удачно выбрать кепку: по форме, цвету и трендам

Кепка может стать не только стильным акцентом, но и помочь скорректировать форму лица и добавить уверенности.

Однако важно подобрать ее так, чтобы выглядеть не смешно, а эффектно. Здесь нужно учитывать, цвет, материал и тренды.

Как выбрать кепку по форме лица

Под круглое или широкое лицо подходят кепки с высокой тульей и твердым, четким козырьком. Лучше всего - выбирать классические варианты без лишних деталей.

Вытянутой или овальной форме подойдут слегка заниженные модели с мягкой формой. Избегайте слишком высоких кепок - они удлиняют лицо.

Квадратному лицу помогут уравновесить черты мягкие ткани, округлые линии и приглушенные цвета.

Как Квиткова носит кепки (фото: instagram.com/kvittkova)

Как выбрать кепку по цвету и материалу

Отдавайте предпочтение универсальным оттенкам - черный, серый, темно-синий. Они легко комбинируются с любой одеждой.

Для акцента выбирайте яркие цвета или модели с надписями, эмблемами, потертостями. Они прекрасно подходят к монохромным лукам.

Для лета подойдут легкий деним, хлопок и сетка.

На осень-зиму - вельвет, плотная шерсть, экокожа.

Трендовые модели кепок 2025:

выгоревший деним;

монохромные кепки с маленьким логотипом;

модели без жесткого каркаса - мягкие ткани, будто "помятые";

спортивные кепки с закругленным козырьком;

просто черные с лаконичной вышивкой.

С чем носить кепку, чтобы выглядеть модно