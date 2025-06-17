С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)

Кепка давно стала элементом образа, который добавляет стиля и настроения. И Даша Квиткова - отличный пример того, как можно носить этот головной убор с разными вещами и быть на стиле.
В материале РБК-Украина разбираемся, как носить кепку на примере образов Даши Квитковой в Instagram.
Блогерша сочетает кепки с базовыми вещами: футболками, рубашками оверсайз, денимом и т.д.
В одном из нарядов, которым стоит вдохновиться, она выбрала объемный бомбер, свободные брюки и лаконичную серую кепку. Получился стильный лук с акцентом на комфорт.
Другой образ - классика уличного стиля: бейсболка, футболка, широкие брюки и массивная куртка шоколадного цвета. Отличный вариант для прогулок в прохладную и дождливую погоду.
Этот аксессуар открывает пространство для фантазии и экспериментов. Так, в одном из своих образов Квиткова объединила серую бейсболку с жакетом оверсайз, джинсами-клеш и остроносыми серебристыми туфлями. Дерзко и одновременно элегантно!
Такая простая деталь придаст образу не только безопасности в солнечную погоду, но и завершенности.
В черном бикини и с серой кепкой Даша демонстрирует, что даже на пляже можно сочетать защиту и стиль.
Кепка может стать не только стильным акцентом, но и помочь скорректировать форму лица и добавить уверенности.
Однако важно подобрать ее так, чтобы выглядеть не смешно, а эффектно. Здесь нужно учитывать, цвет, материал и тренды.
Как выбрать кепку по форме лица
Как выбрать кепку по цвету и материалу
Трендовые модели кепок 2025:
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