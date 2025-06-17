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З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото)

Вівторок 17 червня 2025 22:56
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З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото) Модні образи Даші Квіткової з кепкою - як стильно носити влітку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Кепка давно стала елементом образу, який додає стилю і настрою. І Даша Квіткова - чудовий приклад того, як можна носити цей головний убір з різними речами та бути на стилі.

В матеріалі РБК-Україна розбираємося, як носити кепку на прикладі образів Даші Квіткової в Instagram.

У повсякденному стилі

Блогерка поєднує кепки з базовими речами: футболками, сорочками оверсайз, денімом тощо.

В одному з нарядів, яким варто надихнутися, вона обрала об'ємний бомбер, вільні штани і лаконічну сіру кепку. Вийшов стильний лук з акцентом на комфорт.

З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото)Як носити кепку на прикладі Даші Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Інший образ - класика вуличного стилю: бейсболка, футболка, широкі штани та масивна куртка шоколадного кольору. Чудовий варіант для прогулянок в прохолодну та дощову погоду.

З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото)З чим поєднати кепку (фото: instagram.com/kvittkova)

Як носити кепку з підборами

Цей аксесуар відкриває простір для фантазії та експериментів. Так, в одному зі своїх образів Квіткова поєднала сіру бейсболку з жакетом оверсайз, джинсами-кльош і гостроносими сріблястими туфлями. Зухвало і водночас елегантно!

З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото)Квіткова показала, як носити кепку з підборами (фото: instagram.com/kvittkova)

Пляжний варіант

Така проста деталь додасть образу не лише безпеки в сонячну погоду, а й завершеності.

У чорному бікіні та з сірою кепкою Даша демонструє, що навіть на пляжі можна поєднувати захист і стиль.

З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото)Кепка з бікіні (фото: instagram.com/kvittkova)

Як вдало обрати кепку: за формою, кольором та трендам

Кепка може стати не лише стильним акцентом, а й допомогти скоригувати форму обличчя та додати впевненості.

Проте важливо підібрати її так, щоб виглядати не смішно, а ефектно. Тут потрібно враховувати, колір, матеріал та тренди.

Як обрати кепку за формою обличчя

  • Під кругле або широке обличчя підходять кепки з високою тулією та твердим, чітким козирком. Найкраще - обирати класичні варіанти без зайвих деталей.
  • Витягнутій або овальній формі пасуватимуть злегка занижені моделі з м’якою формою. Уникайте надто високих кепок - вони видовжують лице.
  • Квадратному обличчю допоможуть врівноважити риси м’які тканини, округлі лінії та приглушені кольори.

З чим носити кепки: модні образи від Даші Квіткової, які захочеться відтворити (фото)Як Квіткова носить кепки (фото: instagram.com/kvittkova)

Як обрати кепку за кольором та матеріалом

  • Віддавайте перевагу універсальним відтінкам - чорний, сірий, темно-синій. Вони легко комбінуються з будь-яким одягом.
  • Для акценту обирайте яскраві кольори або моделі з написами, емблемами, потертостями. Вони чудово пасують до монохромних луків.
  • На літо підійдуть легкий денім, бавовна та сітка.
  • На осінь-зиму - вельвет, щільна шерсть, екошкіра.

Трендові моделі кепок 2025:

  • вигорілий денім;
  • монохромні кепки з мікрологотипом;
  • моделі без жорсткого каркаса - м'які тканини, ніби "пом’яті";
  • спортивні кепки із заокругленим козирком;
  • просто чорні з лаконічною вишивкою.

З чим носити кепку, щоб виглядати модно

  • З денімом. Джинси, сорочки, куртки - безпрограшне поєднання.
  • З об'ємними речами. Великі худі, жакети, футболки роблять образ сучасним і розслабленим.
  • З купальником і сорочкою. Ідеальний літній варіант для відпочинку або пікніка.
  • З сукнею або підборами. Трендовий мікс, який додасть образу грайливості.

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