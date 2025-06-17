С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)
Кепка давно стала элементом образа, который добавляет стиля и настроения. И Даша Квиткова - отличный пример того, как можно носить этот головной убор с разными вещами и быть на стиле.
В материале РБК-Украина разбираемся, как носить кепку на примере образов Даши Квитковой в Instagram.
В повседневном стиле
Блогерша сочетает кепки с базовыми вещами: футболками, рубашками оверсайз, денимом и т.д.
В одном из нарядов, которым стоит вдохновиться, она выбрала объемный бомбер, свободные брюки и лаконичную серую кепку. Получился стильный лук с акцентом на комфорт.
Как носить кепку на примере Даши Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)
Другой образ - классика уличного стиля: бейсболка, футболка, широкие брюки и массивная куртка шоколадного цвета. Отличный вариант для прогулок в прохладную и дождливую погоду.
С чем сочетать кепку (фото: instagram.com/kvittkova)
Как носить кепку с каблуками
Этот аксессуар открывает пространство для фантазии и экспериментов. Так, в одном из своих образов Квиткова объединила серую бейсболку с жакетом оверсайз, джинсами-клеш и остроносыми серебристыми туфлями. Дерзко и одновременно элегантно!
Квиткова показала, как носить кепку с каблуками (фото: instagram.com/kvittkova)
Пляжный вариант
Такая простая деталь придаст образу не только безопасности в солнечную погоду, но и завершенности.
В черном бикини и с серой кепкой Даша демонстрирует, что даже на пляже можно сочетать защиту и стиль.
Кепка с бикини (фото: instagram.com/kvittkova)
Как удачно выбрать кепку: по форме, цвету и трендам
Кепка может стать не только стильным акцентом, но и помочь скорректировать форму лица и добавить уверенности.
Однако важно подобрать ее так, чтобы выглядеть не смешно, а эффектно. Здесь нужно учитывать, цвет, материал и тренды.
Как выбрать кепку по форме лица
- Под круглое или широкое лицо подходят кепки с высокой тульей и твердым, четким козырьком. Лучше всего - выбирать классические варианты без лишних деталей.
- Вытянутой или овальной форме подойдут слегка заниженные модели с мягкой формой. Избегайте слишком высоких кепок - они удлиняют лицо.
- Квадратному лицу помогут уравновесить черты мягкие ткани, округлые линии и приглушенные цвета.
Как Квиткова носит кепки (фото: instagram.com/kvittkova)
Как выбрать кепку по цвету и материалу
- Отдавайте предпочтение универсальным оттенкам - черный, серый, темно-синий. Они легко комбинируются с любой одеждой.
- Для акцента выбирайте яркие цвета или модели с надписями, эмблемами, потертостями. Они прекрасно подходят к монохромным лукам.
- Для лета подойдут легкий деним, хлопок и сетка.
- На осень-зиму - вельвет, плотная шерсть, экокожа.
Трендовые модели кепок 2025:
- выгоревший деним;
- монохромные кепки с маленьким логотипом;
- модели без жесткого каркаса - мягкие ткани, будто "помятые";
- спортивные кепки с закругленным козырьком;
- просто черные с лаконичной вышивкой.
С чем носить кепку, чтобы выглядеть модно
- С денимом. Джинсы, рубашки, куртки - беспроигрышное сочетание.
- С объемными вещами. Большие худи, жакеты, футболки делают образ современным и расслабленным.
- С купальником и рубашкой. Идеальный летний вариант для отдыха или пикника.
- С платьем или каблуками. Трендовый микс, который добавит образу игривости.
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