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С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)

Вторник 17 июня 2025 22:56
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С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото) Модные образы Даши Квитковой с кепкой - как стильно носить летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Кепка давно стала элементом образа, который добавляет стиля и настроения. И Даша Квиткова - отличный пример того, как можно носить этот головной убор с разными вещами и быть на стиле.

В материале РБК-Украина разбираемся, как носить кепку на примере образов Даши Квитковой в Instagram.

В повседневном стиле

Блогерша сочетает кепки с базовыми вещами: футболками, рубашками оверсайз, денимом и т.д.

В одном из нарядов, которым стоит вдохновиться, она выбрала объемный бомбер, свободные брюки и лаконичную серую кепку. Получился стильный лук с акцентом на комфорт.

С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)Как носить кепку на примере Даши Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Другой образ - классика уличного стиля: бейсболка, футболка, широкие брюки и массивная куртка шоколадного цвета. Отличный вариант для прогулок в прохладную и дождливую погоду.

С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)С чем сочетать кепку (фото: instagram.com/kvittkova)

Как носить кепку с каблуками

Этот аксессуар открывает пространство для фантазии и экспериментов. Так, в одном из своих образов Квиткова объединила серую бейсболку с жакетом оверсайз, джинсами-клеш и остроносыми серебристыми туфлями. Дерзко и одновременно элегантно!

С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)Квиткова показала, как носить кепку с каблуками (фото: instagram.com/kvittkova)

Пляжный вариант

Такая простая деталь придаст образу не только безопасности в солнечную погоду, но и завершенности.

В черном бикини и с серой кепкой Даша демонстрирует, что даже на пляже можно сочетать защиту и стиль.

С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)Кепка с бикини (фото: instagram.com/kvittkova)

Как удачно выбрать кепку: по форме, цвету и трендам

Кепка может стать не только стильным акцентом, но и помочь скорректировать форму лица и добавить уверенности.

Однако важно подобрать ее так, чтобы выглядеть не смешно, а эффектно. Здесь нужно учитывать, цвет, материал и тренды.

Как выбрать кепку по форме лица

  • Под круглое или широкое лицо подходят кепки с высокой тульей и твердым, четким козырьком. Лучше всего - выбирать классические варианты без лишних деталей.
  • Вытянутой или овальной форме подойдут слегка заниженные модели с мягкой формой. Избегайте слишком высоких кепок - они удлиняют лицо.
  • Квадратному лицу помогут уравновесить черты мягкие ткани, округлые линии и приглушенные цвета.

С чем носить кепки: модные образы от Даши Квитковой, которые захочется воплотить (фото)Как Квиткова носит кепки (фото: instagram.com/kvittkova)

Как выбрать кепку по цвету и материалу

  • Отдавайте предпочтение универсальным оттенкам - черный, серый, темно-синий. Они легко комбинируются с любой одеждой.
  • Для акцента выбирайте яркие цвета или модели с надписями, эмблемами, потертостями. Они прекрасно подходят к монохромным лукам.
  • Для лета подойдут легкий деним, хлопок и сетка.
  • На осень-зиму - вельвет, плотная шерсть, экокожа.

Трендовые модели кепок 2025:

  • выгоревший деним;
  • монохромные кепки с маленьким логотипом;
  • модели без жесткого каркаса - мягкие ткани, будто "помятые";
  • спортивные кепки с закругленным козырьком;
  • просто черные с лаконичной вышивкой.

С чем носить кепку, чтобы выглядеть модно

  • С денимом. Джинсы, рубашки, куртки - беспроигрышное сочетание.
  • С объемными вещами. Большие худи, жакеты, футболки делают образ современным и расслабленным.
  • С купальником и рубашкой. Идеальный летний вариант для отдыха или пикника.
  • С платьем или каблуками. Трендовый микс, который добавит образу игривости.

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