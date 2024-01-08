Чим небезпечні металеві прикраси у мороз: важливі поради на випадок негоди

У період значних морозів та погіршення погодних умов металеві прикраси швидко охолоджуються, що може спровокувати обмороження людини, яка ними користується у негоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал медичної інформаційної системи Helsi.
Спеціалісти надали кілька простих та актуальних порад, дотримання яких у морозну погоду допоможе захиститися від холоду та уникнути переохолодження чи обмороження.
Нагадаємо, що сьогодні, 8 січня, погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.
Як поінформували в Міненерго, через ускладнення погодних умов та суттєве похолодання в різних регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Найгірша ситуація в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Зауважимо, що згідно з прогнозом синоптика, в Україні у вівторок, 9 січня, погода буде такою ж морозною як і в попередні дні. Однак до морозів приєднається і вплив антициклону Hannelore.
Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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