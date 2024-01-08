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Чим небезпечні металеві прикраси у мороз: важливі поради на випадок негоди

Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У період значних морозів та погіршення погодних умов металеві прикраси швидко охолоджуються, що може спровокувати обмороження людини, яка ними користується у негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал медичної інформаційної системи Helsi.

Спеціалісти надали кілька простих та актуальних порад, дотримання яких у морозну погоду допоможе захиститися від холоду та уникнути переохолодження чи обмороження.

Що радять медики у мороз

  • Уникати металевих прикрас, адже вони швидко охолоджуються, що може призвести до обмороження.
  • Пам'ятати, що багатошаровість одягу дозволяє регулювати температуру тіла, а також це запобігає пітливості. Також не слід забувати про шапку, шарф та рукавички.
  • У разі планів довго перебувати на морозі, рекомендується взяти з собою сухий одяг для зміни, а перед виходом на холод з'їсти "щось поживне та тепле". Рекомендується також мати з собою термос з гарячим напоєм.
  • Також, якщо людина проводить багато часу на вулиці, варто періодично заходити у тепле місце.
  • "Якщо ви відчуваєте печіння або бачите почервоніння на шкірі, негайно знайдіть тепле місце для того, щоб зігрітися", - йдеться у повідомленні на медичному порталі.
  • Прості рухи або вправи допоможуть підтримувати кровообіг та зігрівати тіло.

Мороз та негода в Україні

Нагадаємо, що сьогодні, 8 січня, погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Як поінформували в Міненерго, через ускладнення погодних умов та суттєве похолодання в різних регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Найгірша ситуація в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

Зауважимо, що згідно з прогнозом синоптика, в Україні у вівторок, 9 січня, погода буде такою ж морозною як і в попередні дні. Однак до морозів приєднається і вплив антициклону Hannelore.

Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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