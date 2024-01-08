Буде два піки похолодання. Синоптик попередила про сильні морози найближчими днями

В Україні, у вівторок, 9 січня, погода буде такою ж морозною як і в попередні дні. Однак до морозів приєднається і вплив антициклону Hannelore.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі в Україні температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів. А ось вдень вівторка очікується -7-12 градусів.

Однак невелике потепління чекає південні регіони. Там вночі очікується -6-11, вдень -2-6 градусів, в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля.

Наступні декілька днів після морозів може бути тепліше. Однак вже 13 січня в Україні буде ще один пік зимових морозів.

"Вже 12-13 січня - знову похолодання, без нервів! Нормальна зимова атмосферна практика. А 14-15 січня температура повітря підвищиться", - пише Діденко.

Сиоптик радить в період сильних морозів мінімізувати використання електротехніки для того, щоб зменшити наватаження на енергетичну мережу.

"Але поки сильніший мороз, а особливо 9 та 13 січня - все ж давайте обмежимо себе у надмірному споживанні, побудемо відповідальними громадянами", - зауважила вона.

Фото: карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Україні

В Україні 7-9 січня очікувались складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. У подальшому температура підвищиться, але залишиться мінусовою. Зокрема, до кінця наступного тижня часом сніг, морози послабнуть.

Загалом же у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

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