В Україні через негоду фіксують значне обледеніння мереж: де найгірша ситуація

Через ускладнення погодних умов та суттєве похолодання в Україні сьогодні, 8 січня, в різних областях спостерігається значне обледеніння мереж. Це провокує, зокрема, знеструмлення у населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України ( Міненерго ).

Енергетики зазначають, що найскладніша ситуація з таким обледенінням фіксується в Одеській області. Також сотні населених пунктів без напруги ще в кількох регіонах.

"Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Станом на 16:00 найбільше потерпає Одещина - знеструмлено 279 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що над відновленням електропостачання у регіоні працюють 18 бригад, задіяно 18 одиниць техніки.

Крім того, без напруги залишаються 250 населених пунктів у Дніпропетровській області - там в роботі 70 аварійних бригад, 68 одиниць техніки.

У Миколаївській області відключено 237 н.п., працюють 96 бригад і стільки ж одиниць техніки.

У Кіровоградській області без світла 164 н.п., для усунення аварій там виведено 44 бригади, 52 одиниці техніки.

Енергетична ситуація 8 січня в областях

В Міненерго розповіли, що енергетики вже відновили електропостачання для майже 18 тисяч споживачів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій та Запорізькій областях, які були знеструмлені через негоду.

Водночас на Запоріжжі через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими ще 48 населених пунктів.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, що 8 січня погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Також ми писали детально про ситуацію в Одесі і області, де хуртовина набирає обертів.