Аварії, знеструмлення та збій у роботі транспорту: які наслідки негоди в Україні

В Україні внаслідок негоди на ранок знеструмлені сотні абонентів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Також у регіонах є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані "Укренерго", Міненерго, ДСНС, а також заяви місцевої влади, обленерго та ЗМІ.

Що відомо про наслідки негоди в різних містах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Знеструмлено понад 400 населених пунктів

За даними Міністерства енергетики, через погіршення погодних умов - налипання мокрого снігу та ожеледі - в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів.

Найскладніша ситуація в Дніпропетровській області, там без електроенергії понад 200 населених пунктів.

При цьому в "Укренерго" уточнюють, що на ранок через негоду - сильний вітер, мокрий сніг, ожеледицю знеструмлено 396 населених пунктів. В Дніпропетровській області 202 населених пункти, в Кіровоградській - 79, в Миколаївській - 54, в Одеській - 58, в Черкаській - 1. В Донецькій області понад добу - 4.

Загалом же, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 463 населені пункти.

При цьому через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Знеструмлено одне вугледобувне підприємство в Донецькій області. Водночас в "Укренерго" зазначають, що ранкова масована ракетна атака ворога не мала критичних наслідків для енергосистеми.

Наразі рівень споживання дещо нижчий за прогнозний через ранкову повітряну тривогу та багаточисельні знеструмлення споживачів через негоду. Але надвечір, коли буде відновлено енергопостачання знеструмлених споживачів та посилиться похолодання, ситуація може ускладнитись через різке зростання споживання.

Споживачів особливо уважно поставитись до використання енергоємних електроприладів в години максимального споживання з 16:00 до 19:00.

Київська область

Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла у Київській області. Аварійні бригади працюють.

Втім енергетики зазначають, що графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Миколаївська область

У Миколаївській області рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків негоди. Там подекуди на дорогах утворилась ожеледиця.

Зокрема, у Вознесенському районі через поривчастий вітер на проїжджі частини попадали дерева, а в місті Новий Буг Баштанського району через слизьку дорогу автомобіль злетів у кювет.

До прибирання дерев із доріг та відбуксирування автівок, протягом доби 7 та в ніч на 8 січня залучались підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Станом на ранок 08:00 по області через погодні умови відключено 54 населених пунктів, а ще 8 частково. Без світла понад 22,5 тисячі споживачів.

Фото: ситуація на дорогах Миколаївщини ускладнилась (mk.dsns.gov.ua)

Дніпро

Тим часом на вулицях Дніпра через негоду також працює комунальна техніка. Дороги розчищають та посипають піщано-соляною сумішшю.

Фото: у Дніпрі розчищають дороги (t.me/suspilnenews)

Суми

У місті Суми у зв'язку з погодними умовами тролейбуси та автобуси слідують з відхиленням від графіка.

Під ранок по Сумській області температура повітря коливається від -11 до -16 морозу, але відчувається як -21 -26.

На дорогах також спостерігають ожеледицю, додали в місцевому ДСНС.

Кривий Ріг

Через екстремальні погодні умови в у Кривому Розі відключено від електрики 15 тисяч абонентів, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, через відсутність електрики 4 котельні працюють на генераторах у режимі циркуляції води, на генераторах також працюють 2 насосні станції Міськводоканалу.

Також через зледеніння тролей не працюють тролейбуси та трамваї, а швидкісний працює частково.

Водночас у місті працюють автобуси, маршрутки, дизель-генераторні тролейбуси.

Комунальні бригади та рятувальники розчищають завали дерев. Усі комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, на дорогах працює спеціальна техніка.

Вінниця

У Вінниці комунальні служби стали до роботи ще звечора 7 січня і по теперішній час працюють в посиленому режимі.

Наразі комунальники посипають дороги протиожеледними засобами та зачищають сніг на магістральних вулицях. В міськраді повідомили, що громадський транспорт вчасно вийшов на лінії.

Наразі всі трамваї, тролейбуси та автобуси працюють в повному складі. Але можливі відхилення від графіків, оскільки транспорт випускається інтервально - через рівний проміжок часу.

Також у мерії попередили про штормовий вітер, який очікується сьогодні та може сягати до 20 м/с. Крім того, прогнозується значний сніг, хуртовини, снігові замети на дорогах, ожеледиця. Температура повітря вже завтра може знизитися до -18.

Одеська область

Патрульна поліція в Одеській області застерігає, що керування транспортними засобами під час ускладнених погодних умов може бути небезпечним, оскільки видимість обмежена, й існує ризик аварій.

В області наразі вже частково покрило льодом дороги. Особливо в північній частині регіону. Місцями насипало сніг. З обіду циклон накриє всю область, тож несприятливі погодні умови зберігатимуться весь день.

Також в Одесі через погіршення погоди тимчасово не курсує трамвайний маршрут №20, повідомили у КП "Одесміськелектротранс". Замість нього працює автобус. В Загалом в регіоні без світла 58 населених пунктів.

Тим часом на площі Куликове Поле в Одесі волонтери розгорнули пункт обігріву.



Фото: в Одесі волонтери розгорнули пункт обігріву (facebook.com)

Львів

У сторону Львова з боку села Сокільники тим часом утворилися затори. Водії попереджають про дуже слизьку дорогу.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області енергетики повідомили, що знеструмлено близько 80 населених пунктів.

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