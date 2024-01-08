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Чем опасны металлические украшения в мороз: важные советы на случай непогоды

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В период значительных морозов и ухудшения погодных условий металлические украшения быстро охлаждаются, что может спровоцировать обморожение человека, пользующегося ими в непогоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал медицинской информационной системы Helsi.

Специалисты дали несколько простых и актуальных советов, соблюдение которых в морозную погоду поможет защититься от холода и избежать переохлаждения или обморожения.

Что советуют медики в мороз

  • Избегать металлических украшений, поскольку они быстро охлаждаются, что может привести к обморожению.
  • Помнить, что многослойность одежды позволяет регулировать температуру тела, а также это предотвращает потливость. Также не следует забывать о шапке, шарфе и перчатках.
  • В случае планов долго находиться на морозе, рекомендуется взять с собой сухую одежду для смены, а перед выходом на холод съесть "нечто питательное и теплое". Рекомендуется также иметь термос с горячим напитком.
  • Также, если человек проводит много времени на улице, следует периодически заходить в теплое место.
  • "Если вы чувствуете жжение или видите красноту на коже, немедленно найдите теплое место для того, чтобы согреться", - говорится в сообщении на медицинском портале.
  • Простые движения или упражнения помогут поддерживать кровообращение и согревать тело.

Мороз и непогода в Украине

Напомним, что сегодня, 8 января, погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

Как сообщили в Минэнерго, из-за осложнений погодных условий и существенного похолодания в разных регионах наблюдается значительное обледенение сетей. Худшая ситуация в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

Заметим, что согласно прогнозу синоптика, в Украине во вторник, 9 января, погода будет такой же морозной, как и в предыдущие дни. Однако к морозам присоединится и влияние антициклона Hannelore.

Детальнее о ситуации в разных городах Украины вследствие ухудшения погоды - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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