Чем опасны металлические украшения в мороз: важные советы на случай непогоды

В период значительных морозов и ухудшения погодных условий металлические украшения быстро охлаждаются, что может спровоцировать обморожение человека, пользующегося ими в непогоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал медицинской информационной системы Helsi.
Специалисты дали несколько простых и актуальных советов, соблюдение которых в морозную погоду поможет защититься от холода и избежать переохлаждения или обморожения.
Напомним, что сегодня, 8 января, погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.
Как сообщили в Минэнерго, из-за осложнений погодных условий и существенного похолодания в разных регионах наблюдается значительное обледенение сетей. Худшая ситуация в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
Заметим, что согласно прогнозу синоптика, в Украине во вторник, 9 января, погода будет такой же морозной, как и в предыдущие дни. Однако к морозам присоединится и влияние антициклона Hannelore.
Детальнее о ситуации в разных городах Украины вследствие ухудшения погоды - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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