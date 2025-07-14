Чим насправді відрізняється вершкове масло від маргарину: про це мало хто знає

Що треба знати про вершкове масло?

Вершкове масло - це натуральний продукт, що складається переважно з насичених жирів. Його отримують шляхом збивання вершків, і воно слугує класичним інгредієнтом у випічці, соусах і як намазка. Смакові якості масла важко перевершити - випічка з ним має насичений аромат і текстуру, яку не дає жоден маргарин. Не дивно, що найкращі торти в супермаркетах мають позначку "з солодовершковим маслом".

Однак надмірне споживання насичених жирів може впливати на серце, хоч останні дослідження й спростовують абсолютну шкідливість цих жирів. Водночас масло — це джерело корисних речовин, як-от вітамін K2, Омега-3 та масляна кислота — особливо, якщо виготовлено з молока корів на трав’яному випасі.

Що треба знати про маргарин?

Маргарин - ультраоброблений продукт, створений із рослинних олій. Він не містить холестерину, а в м’якому вигляді має чимало поліненасичених жирів, які здатні знижувати "погани" холестерин ЛПНЩ. Деякі види збагачені фітостеролами - речовинами, що також позитивно впливають на серцево-судинну систему.

Але не все так однозначно. У дешевших варіантах маргарину ще можуть бути залишки трансжирів - побічного продукту часткової гідрогенізації, забороненого в усьому світі. Крім того, високий вміст Омега-6 і харчових добавок викликає занепокоєння у дієтологів.

Що обрати між двох продуктів?

Обидва продукти - і масло, і маргарин - можна вживати, але в помірних кількостях. Масло краще за смаком і має природне походження, але містить більше насичених жирів. Маргарин - дешевший, може бути менш калорійним, але його склад іноді викликає питання.

Головне - читати етикетки. Уникайте трансжирів, віддавайте перевагу маслу з чистим складом або маргарину без гідрогенізованих жирів. І пам’ятайте: справжнє печиво з маслом - це не просто смаколик, а частина дитинства, яку варто зберігати.