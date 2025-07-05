Цей продукт обов'язково має бути у раціоні людей 50+

Експерти зазначають, що літні люди повинні особливо цінувати кисломолочні продукти, які є багатим джерелом поживних речовин та пробіотиків.

Який саме кисломолочний продукт так необхідний людям літнього віку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Що треба знати про раціон літніх людей?

З віком люди змінюють свої потреби в харчуванні. Люди похилого віку часто стикаються з дефіцитом білка, кальцію, магнію та калію, що може негативно впливати на їхнє здоров'я.

Ферментовані молочні продукти, такі як натуральний йогурт, кефір, кисле молоко та пахта, є цінним джерелом цих поживних речовин. Ці продукти створюються шляхом ферментації молока за допомогою спеціальних бактеріальних культур, що робить їх надзвичайно цінними для організму. Незважаючи на це, вони часто упускаються у щоденному раціоні багатьох людей похилого віку.

Чому ферментована молочка така корисна?

Ферментовані молочні продукти забезпечують організм пробіотичними мікроорганізмами, які при вживанні колонізують травний тракт і підтримують здорову кишкову мікрофлору.

Експерти наголошують, що завдяки цьому вони можуть сприятливо впливати на функціонування травної системи та підтримувати імунітет.

Окрім пробіотиків, ферментовані продукти також містять магній, кальцій та вітаміни D і K. Ці інгредієнти можуть допомогти знизити ризик розвитку серцево-судинних та метаболічних захворювань.

Дослідження також показують, що регулярне вживання ферментованих молочних продуктів може мати протизапальну дію, знижувати кров'яний тиск та зменшувати ризик діабету.

Пробіотики - ключ до здорової кишкової мікрофлори. Наявність пробіотиків у ферментованих молочних продуктах робить їх особливо рекомендованими для людей похилого віку. Пробіотичні бактерії підтримують баланс кишкової мікрофлори, що може призвести до кращого травлення та загального стану організму.

Експерти зазначають, що регулярне вживання натурального йогурту або кефіру може бути простим способом покращити самопочуття та здоров'я. Фахівці рекомендують людям похилого віку регулярно включати ферментовані молочні продукти у своє щоденне меню.

Навіть невеликі зміни в раціоні можуть принести значну користь для здоров'я. Тому варто розглянути можливість використання натурального йогурту або кефіру та переконатися в їхньому позитивному впливі на організм.