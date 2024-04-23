Чи реально перенести виробництво Patriot в Україну: відповідь посла
Перенести виробництво Patriot в Україну цілком реально. Більше того вже ведуться переговори щодо цього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову в ефірі національного телемарафону.
Маркарова пояснила, що будівництво заводів для виробництва західних ППО в Україні є цілком можливим.
"Така задача у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Переговори ці ведуться досить предметно з моменту останнього візиту президента в США, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота", - сказала посол.
Вона зауважила, що наразі не може назвати якихось чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.
"Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проекти з українськими компаніями вдома. Ми будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot", - додала вона.
Нестача ППО в Україні
Збільшення російських обстрілів та тривала затримка американської допомоги призвела до того, що цієї весни Україні зіткнулась зі значною нестачею систем протиповітряної оборони.
Своєю чергою це дало росіянам можливість руйнувати українську енергосистему та бити по незахищеним цивільним містам.
Зокрема, через малу кількість ППО, нещодавно росіяни знищили Трипільську ТЕС.
Український президент Володимир Зеленський пояснив, що Російській Федерації вдалось знищити Трипільську ТЕС лише тому, що під час відбиття атаки закінчились ракети, які захищали Трипілля.
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