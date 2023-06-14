Чим більше інформації - тим швидше звільнення. ГУР закликає повідомляти про війська РФ у Криму

Повідомляється, що російська компанія "Чорноморнафтогаз", яка базується у Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова

ГУР зазначає, що цю та іншу важливу інформацію вони щодня отримують від небайдужих мешканців тимчасово-окупованих територій.

"Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України! Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!" - наголошують у розвідці.

З огляду на це українців просять і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу російських військ;

складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;

точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);

штабів та пунктів управління військами РФ;

місць зберігання та точок чергування засобів ППО.

Це можна робити за допомогою офіційного бота.

Українців закликають писати активніше. Повернення Криму під контроль України неминуче. Проте чим більше буде інформації - тим швидше настане звільнення.

Ситуація у Криму

Останнім часом на півострові стало більше вибухів та стрілянини. У відповідь на це окупаційна "влада" звинувачує Україну в атаках безпілотників, повідомляє про нібито "успішну" роботу ППО чи бреше про проведення навчань.

Так, лише вчора у Криму пролунав гучний вибух. А 11 червня через "бавовну" було пошкоджено ділянку залізничного полотна.

До того ж, окупанти готуються до оборони Криму. Вони копають окопи уздовж пляжів та ставлять бетонні загородження "зуби дракона", побоюючись прориву українських військ.

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