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У Криму пролунав гучний вибух

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Крим, Вівторок 13 червня 2023 16:56
У Криму пролунав гучний вибух Ілюстративне фото: у Криму пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Криму пролунав гучний вибух у вівторок, 13 червня. Його чули у Кіровському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Місцеві повідомляють, що гучний вибух було чутно у Кіровському районі.

Зазначається, що напрямок був, орієнтовно, на місто Старий Крим.

Ситуація у Криму

Останнім часом у Криму побільшали випадки стрілянини чи вибухів. Так звана окупаційна "влада" півострова звинувачує Україну в атаках дронів та повідомляє про нібито "успішну" роботу ППО.

Так, 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна.

А в травні на аеродромі в Криму було пошкоджено військовий вертоліт окупантів.

Окрім того, загарбники активно готуються до оборони півострова. Вони копають окопи уздовж пляжів та ставлять бетонні "зуби дракона", побоюючись прориву ЗСУ.

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