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В Криму стався вибух: було пошкоджено ділянку залізниці

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Крим, Неділя 11 червня 2023 19:16
В Криму стався вибух: було пошкоджено ділянку залізниці Фото: в Криму стався вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Криму сьогодні, 11 червня, стався вибух. В результаті інциденту було пошкоджено ділянку залізничного полотна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проросійські Telegram-канали.

За даними російських пабліків, вибух у Криму стався просто перед залізничним складом. Машиніст локомотива, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалося скло, сам машиніст не постраждав.

Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов повідомив, що через пошкодження залізничного полотна в Кіровському районі перекрили рух поїздів.

Для пасажирів організували трансфер автобусами, відновити шляхи обіцяють за 3-4 години.

Рух відновлено

Аксьонов повідомив, що рух поїздів на залізничній ділянці в Кіровському районі відновлено.

Вибухи в Криму

Зазначимо, у мережі часто поширюють інформацію про вибухи чи стрілянину на території тимчасово окупованого Криму. При цьому "влада" півострова звинувачує Україну в атаках безпілотниками та повідомляє про "успішну" роботу ППО.

Декілька тижнів тому внаслідок чергового такого вибуху на аеродромі в Криму було пошкоджено військовий вертоліт росіян.

Також ворожі солдати активно готуються до оборони півострова. Там уздовж пляжів уже викопали окопи.

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