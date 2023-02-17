У Чилі виявили бомбу поблизу посольства США

Столична прокуратура підтвердила, що в будівлі Millenium Las Condes виявили бомбу. Наразі в районі інциденту працюють правоохоронці, щоб знайти відповідальних за встановлення вибухового пристрою.

За даними прокуратури, після роботи спеціальних груп вдалося встановити наявність вибухового пристрою, який не спрацював.

Прокуратура доручила провести необхідні заходи для з'ясування обставин події.

Наразі немає жодної інформації про розсилку брошур або вказівок від відповідальних осіб.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії затримали біля парламенту чоловіка зі слідами вибухівки.

Крім того, 30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час огляду коменданта. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Пізніше пакет із вибухівкою відправили і компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.

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