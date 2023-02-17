В Чили обнаружили бомбу вблизи посольства США

Столичная прокуратура подтвердила, что в здании Millenium Las Condes выявили бомбу. На данный момент в районе инцидента работают правоохранители, чтобы найти, ответственных за установку взрывного устройства.

По данным прокуратуры, после работы специальных групп удалось установить наличие взрывного устройства, которое не сработало.

Прокуратура поручила провести необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

На данный момент нет никакой информации о рассылке брошюр или указаний от ответственных лиц.

Напомним, ранее в Швейцарии задержали возле парламента мужчину со следами взрывчатки.

Кроме того, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

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