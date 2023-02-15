У Швейцарії затримали біля парламенту чоловіка зі слідами вибухівки

Швейцарська поліція у вівторок заарештувала чоловіка, у якого було виявлено сліди вибухівки біля будівлі парламенту. Частину Берна було закрито на кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чоловік, ім'я якого не називається, було зупинено співробітниками служби безпеки через його підозрілу поведінку та зовнішній вигляд.

Експрес-тест також виявив сліди вибухових речовин, повідомила поліція Берна, але не уточнила, де саме.

Автомобіль, пов'язаний із чоловіком, був припаркований на Бундесплац навпроти будівлі парламенту, у зв'язку з чим на місце події було викликано поліцію.

Бундесплац та прилеглі вулиці були перекриті, а прилеглі будівлі, включаючи будівлю парламенту, евакуйовано.

Зрештою, після огляду роботом машина не була небезпечною, повідомила поліція Берна. Надзвичайні заходи було скасовано близько 19:00 приблизно через п'ять годин після виклику на місце події.

Чоловік перебуває під вартою.

Як повідомлялося, 30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час огляду коменданта. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Пізніше пакет із вибухівкою відправили і компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.

Крім того, служба безпеки Іспанії виявила ще одну посилку із бомбою. Цього разу її знайшли на авіабазі в Торрехон-де-Ардосі.

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