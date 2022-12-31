У Чилі стався землетрус магнітудою 5,5

У Чилі в провінції та комуні Антофагаста в суботу, 31 грудня, стався землетрус магнітудою 5,5 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр ( EMSC ).

Поштовхи зафіксовані на відстані 72 кілометри на південний схід від чилійського міста Калама з населенням близько 143 тисяч осіб, та за 52 кілометри на південний захід від Сан-Педро-де-Атакама, в якому проживають 2 тисячі людей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 грудня стався землетрус магнітудою 2,4 бала біля селища Делятин в Івано-Франківській області.

За кілька днів до цього, 23 грудня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Там же на Буковині сейсмологи фіксували землетрус із магнітудою 2,2 і в перший день грудня.

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