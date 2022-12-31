UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чилі стався землетрус магнітудою 5,5

Фото: землетрус зафіксований у Чилі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Чилі в провінції та комуні Антофагаста в суботу, 31 грудня, стався землетрус магнітудою 5,5 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними сейсмологів, землетрус стався на глибині 139 км.

Поштовхи зафіксовані на відстані 72 кілометри на південний схід від чилійського міста Калама з населенням близько 143 тисяч осіб, та за 52 кілометри на південний захід від Сан-Педро-де-Атакама, в якому проживають 2 тисячі людей.

Раніше повідомлялося про магнітуду 5,6.

Про якісь руйнування внаслідок землетрусу не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 28 грудня стався землетрус магнітудою 2,4 бала біля селища Делятин в Івано-Франківській області.

За кілька днів до цього, 23 грудня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Там же на Буковині сейсмологи фіксували землетрус із магнітудою 2,2 і в перший день грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чили