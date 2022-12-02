В Україні зафіксували новий землетрус: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу перебував у районі міста Новодністровська на глибині 6 км.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче за межу чутливості людей. Струс землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.