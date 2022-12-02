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В Україні зафіксували новий землетрус: подробиці

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Чернівецька область, П'ятниця 02 грудня 2022 09:24
В Україні зафіксували новий землетрус: подробиці Фото: в Україні зафіксували новий землетрус (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сейсмологи 1 грудня зафіксували землетрус із магнітудою 2,2 у Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу перебував у районі міста Новодністровська на глибині 6 км.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче за межу чутливості людей. Струс землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Останній землетрус на території Чернівецької області був зареєстрований 18 листопада 2022 року з магнітудою 2,7.

Нагадаємо, на початку листопада на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чути в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

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