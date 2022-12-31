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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: землетрясение зафиксировано в Чили (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Чили в провинции и коммуне Антофагаста в субботу, 31 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение произошло на глубине 139 километров.

Толчки зафиксированы на расстоянии 72 километров к юго-востоку от чилийского города Калама с населением около 143 тысяч человек, и в 52 километрах к юго-западу от Сан-Педро-де-Атакама, в котором проживают 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось о магнитуде 5,6.

О каких-либо разрушениях вследствие землетрясения не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 28 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла возле поселка Делятин в Ивано-Франковской области.

За несколько дней до этого, 23 декабря, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0. Там же на Буковине сейсмологи фиксировали землетрясение с магнитудой 2,2 и в первый день декабря.

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Чили