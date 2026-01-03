Чи звільнять Сирського з посади головкома ЗСУ? Зеленський відповів

Він поінформував, що наразі всі можливі ротації стосуються загального підсилення системи управління та обороноздатності держави.

"Що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси - Кабінет міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони, а з Міністерства оборони виходить окрім виробництв Укроборонпрому, тощо, виходить безумовно і Збройні Сили України" - пояснив президент.

Продовжуючи відповідати на запитання Зеленський додав, мова йде саме про кроки один за одним. Тобто, питання заміни Сирського не обговорюється.

"А не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається", - резюмував глава держави.