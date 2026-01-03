Уволят ли Сырского с должности главкома ВСУ? Зеленский ответил

Он сообщил, что сейчас все возможные ротации касаются общего усиления системы управления и обороноспособности государства.

"Что касается перезагрузки, как я вам сказал, все процессы - Кабинет министров, правоохранительная система, система безопасности, Министерство обороны, а из Министерства обороны выходит кроме производств Укроборонпрома и т.д., выходит безусловно и Вооруженные Силы Украины", - пояснил президент.

Продолжая отвечать на вопросы Зеленский добавил, речь идет именно о шагах один за другим. То есть, вопрос замены Сырского не обсуждается.

"А не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предвидится", - резюмировал глава государства.