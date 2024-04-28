Україна та США працюють над текстом безпекового договору. Зеленський розкрив подробиці

Україна працює з США над укладенням договору про гарантії безпеки на 10 років. Наразі вже ведеться робота над "конкретним текстом" документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні .

"Наші команди працюють над двосторонньою безпековою угодою. Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що Київ працює над фіксацією конкретних рівнів підтримки з боку Вашингтону на цей та наступні 10 років.

"Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї. Угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства. Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди", - сказав він.