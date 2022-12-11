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Чи зупинився експорт зерна з одеських портів після останньої атаки: відповідь міністра

Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Трейдери не планують зупиняти відвантаження зерна з портів Одеської області після останньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського в коментарі Reuters.

За його словами, проблеми зі світлом є, проте через них експорт українського продовольства "зерновим коридором" не припинився.

"Проблеми є, але ніхто з трейдерів не говорить про призупинення поставок. Порти використовують альтернативні джерела енергії", - сказав Сольський.

Нагадаємо, вчора вночі окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок цього майже вся область залишилася без світла.

Наразі ситуація у регіоні поступово нормалізується, а споживачам точково повертають світло.

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ОдесаМикола Сольський