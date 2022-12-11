Чи зупинився експорт зерна з одеських портів після останньої атаки: відповідь міністра

За його словами, проблеми зі світлом є, проте через них експорт українського продовольства "зерновим коридором" не припинився.

"Проблеми є, але ніхто з трейдерів не говорить про призупинення поставок. Порти використовують альтернативні джерела енергії", - сказав Сольський.

Нагадаємо, вчора вночі окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок цього майже вся область залишилася без світла.

Наразі ситуація у регіоні поступово нормалізується, а споживачам точково повертають світло.

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