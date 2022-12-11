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В Одесі та області поступово повертається електроенергія до споживачів, - Братчук

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Одеса, Неділя 11 грудня 2022 08:29
В Одесі та області поступово повертається електроенергія до споживачів, - Братчук Фото: в Одесі та області поступово повертається електроенергія в будинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі поступово повертають електроенергію до споживачів після вчорашньої атаки ворожими дронами. Також це відбувається і в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення", - розповів Братчук.

Своєю чергою він попередив, що загроза завдання ворожих ракетних ударів та атаки дронами-камікадзе по Одеській області залишається дуже високою.

Нагадаємо, що 10 грудня окупанти вночі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики, через що вся Одеса залишилися без світла, його подавали лише критичній інфраструктурі.

Додамо, що вчора Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА повідомив про нібито необхідність евакуації одеситів за можливості.

Втім, згодом повідомлення про "потребу евакуюватися та 2-3 місяці блекауту" спростували.

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Одеса енергетики Електроенергія
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