Сумеет ли "Кудривка" повторить сенсацию? Полное расписание 2-го тура УПЛ и где смотреть матчи

Пятница 08 августа 2025 13:46
UA EN RU
Сумеет ли "Кудривка" повторить сенсацию? Полное расписание 2-го тура УПЛ и где смотреть матчи Фото: "Кудривка" неожиданно возглавила турнирную таблицу на старте чемпионата (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

В пятницу, 8 августа стартует 2-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится четыре дня.

Расписание матчей и трансляций подскажет РБК-Украина.

Гранды сыграют во Львове

В первый игровой день состоятся два матча. В 15:30 дебютант элиты - "Полтава" примет ровенский "Верес". Поединок пройдет на арене "Зирка" в Кропивницком. А в 18:00 на поле стадиона "Украина" во Львове выйдет киевское "Динамо". После поражения в Лиге чемпионов от кипрского "Пафоса" киевлян ждет непростой матч с "Рухом".

На субботу, 9 августа запланировано также два матча. Программу дня в 13:00 в Кривом Роге откроют местный "Кривбасс" и харьковский "Металлист 1925". А в 15:30 в Черкассах ЛНЗ сыграет с "Эпицентром" из Каменца-Подольского.

Самый насыщенный день - воскресенье, 10 августа. Состоятся сразу три поединка. В 13:00 в Киеве сыграют "Оболонь" и "Александрия". В 15:30 житомирское "Полесье" примет ковалевский "Колос". А в 18:00 львовские "Карпаты" - донецкий "Шахтер". Этот матч, который пройдет на стадионе "Украина", имеет статус центрального в туре.

И в понедельник, 11-го августа, финальную точку поставят луганская "Заря" и сенсационный лидер УПЛ - "Кудривка". Матч начнется в 18:00 на столичной арене имени Валерия Лобановского.

Перечень матчей 2-го тура УПЛ

Пятница, 8 августа

  • 15:30. "Полтава" - "Верес"
  • 18:00. "Рух" - "Динамо"

Суббота, 9 августа

  • 13:00. "Кривбасс" - "Металлист 1925"
  • 15:30. ЛНЗ - "Эпицентр"

Воскресенье, 10 августа

  • 13:00. "Оболонь" - "Александрия"
  • 15:30. "Полесье" - "Колос"
  • 18:00. "Карпаты" - "Шахтер"

Понедельник, 11 августа

  • 18:00. "Заря" - "Кудривка"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее рассказали об историческом значении разгромной победы "Полесья" в Лиге конференций.

Также читайте, на каком месте оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после еврокубковой недели.

