Чи зростуть ціни у разі підвищення ПДВ: оцінка Нацбанку

Ймовірне підвищення ставки ПДВ для створення фонду підтримки бізнесу під час війни матиме доволі помірний вплив на інфляцію в Україні.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

За словами очільника НБУ, аналіз потенційного підвищення ПДВ показує помірний ефект для загального зростання цін.

"Оцінювати його важливо не лише з погляду внеску вищого ПДВ в інфляцію, а й з фокусу зменшення витрат бізнесу, підтримки інвестицій та економічної активності завдяки можливості застрахувати воєнні ризики, що, навпаки, має стримати зростання цін", - підкреслив Пишний.

Кабмін хоче підвищити ПДВ

Кабінет міністрів розробляє механізм страхування бізнесу, який зазнає збитків через російські удари. Для реалізації цієї ініціативи планується створити спеціальний окремий фонд.

Джерелами його поповнення можуть стати:

підтримка від міжнародних партнерів;

додаткові надходження від збільшення ПДВ.

У проєкт державного бюджету на 2027 рік вже заклали підвищення ПДВ з 20% до 21%. Втім, для фактичного зростання ставки знадобиться додаткове законодавче урегулювання з боку Верховної Ради.