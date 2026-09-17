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Главная » Бизнес » Экономика

Вырастут ли цены в случае повышения НДС: оценка Нацбанка

14:38 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Вырастут ли цены в случае повышения НДС: оценка Нацбанка Фото: вырастут ли цены в Украине, если повысят НДС (прессслужба NOVUS)
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Вероятное повышение ставки НДС для создания фонда поддержки бизнеса во время войны будет иметь умеренное влияние на инфляцию в Украине.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По словам главы НБУ, анализ потенциального повышения НДС показывает умеренный эффект для общего роста цен.

"Оценивать его важно не только с точки зрения вклада высшего НДС в инфляцию, но и с фокуса уменьшения издержек бизнеса, поддержки инвестиций и экономической активности благодаря возможности застраховать военные риски, что, наоборот, должно сдержать рост цен", - подчеркнул Пышный.

Кабмин хочет повысить НДС

Кабинет министров разрабатывает механизм страхования бизнеса, который несет убытки из-за российских ударов. Для реализации этой инициативы планируется создать отдельный специальный фонд.

Источниками его пополнения могут стать:

  • поддержка от международных партнеров;
  • дополнительные поступления от увеличения НДС.

В проект государственного бюджета на 2027 год уже заложили повышение НДС с 20 до 21%. Впрочем, для фактического роста ставки потребуется дополнительное законодательное урегулирование Верховной Рады.

Кроме того, Кабмин готовит изменения в программу государственной поддержки бизнеса во время войны. В частности, программу хотят распространить на бизнес, чье имущество находится в Киеве и Киевской области.

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