Вырастут ли цены на контракт: в МОН сделали заявление о стоимости обучения в вузах

18:42 31.03.2026 Вт
3 мин
Некоторые университеты в этом году получают на 10% больше финансирования
aimg Василина Копытко
Несмотря на подорожание, высшее образование в Украине остается в разы доступнее, чем в Европе (фото: Getty Images)

После прошлогоднего скачка стоимости контрактного обучения на 30% в 2026 году возможен новый пересмотр цен, хотя этот процесс уже "более-менее сбалансирован".

Об этом заявили представители МОН во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Потупление-2026: как изменились правила подачи заявлений, расчет баллов и "вес" творческих экзаменов

Главное:

  • Рост зарплат преподавателей: повышение оплаты педагогам напрямую влияет на формирование цены контрактной формы.
  • Демпинг невозможен: Высшие учебные заведения обязаны обеспечивать "адекватную цену", чтобы удерживать научные кадры и избегать их выезда за границу.
  • Льготы для прифронтовых регионов: Перемещенные ВУЗы и университеты из уязвимых регионов получили на 10% больше государственного финансирования. Эти средства не учитываются при расчете себестоимости.
  • Европейский контекст: Несмотря на подорожание, украинское высшее образование остается в разы дешевле аналогичного обучения в странах ЕС.

Повысят ли цены на контракт

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, высшие учебные заведения должны обеспечивать адекватную цену за обучение, ориентируясь на реальные расходы. Именно это и произошло в прошлом году, когда цены на контракт выросли на 30%.

"Речь идет об индикативной себестоимости обучения. Такая практика у нас продолжается. Учреждениям высшего образования необходимо формировать свои специальные фонды. С 1 января у нас повысилась заработная плата работникам образования на 30%, с 1 сентября будет повышение еще на 20%. Соответственно, мы не должны демпинговать стоимость, а обеспечивать адекватную цену за высшее образование", - сообщил Трофименко.

Ситуация в прифронтовых регионах

Для университетов, находящихся в зоне боевых действий или перемещенных, предусмотрены отдельные механизмы поддержки, которые позволяют не перекладывать все расходы на студентов.

  • Финансирование: В этом году бюджетные расходы для таких заведений увеличили на 10%.
  • Расчет цены: Эти дополнительные средства не учитываются при определении себестоимости контракта.

"Понимая, что это может негативно отразиться на стоимости контрактной формы обучения, мы не учитываем эти деньги в идентификации себестоимости обучения. Эти процессы сбалансированы более-менее. Стоимость обучения в наших университетах адекватная", - добавил заместитель министра.

Качество и конкурентоспособность образования

Директор директората высшего образования Олег Шаров отметил важность финансовой стабильности университетов для сохранения научного потенциала страны.

"Хочу призвать к пониманию одного процесса - дешевое высшее образование не бывает качественным. То есть за высшее образование должны платить дорого - за бюджетников государство, за контрактников - их семьи. Вместе с этим наше образование в разы дешевле европейского. Уже совсем копеечным обучение мы не можем сделать, потому что тогда наши научные работники просто уедут за границу", - подчеркнул Шаров.

Читайте также о том, что вступительная кампания 2026 предусматривает упрощение процедуры для выпускников, получивших среднее образование в странах Европы. В этом году впервые будут засчитывать результаты зарубежных государственных экзаменов вместо НМТ.

Ранее мы писали о том, что для участия во вступительной кампании 2026 года абитуриентам необходимо преодолеть минимальный пороговый балл НМТ - набрать хотя бы 100 из 200. Этот результат не является показателем высокого результата, а лишь подтверждает базовую подготовку по предмету.

Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
