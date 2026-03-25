UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Чи знеціняться вклади українців? В НБУ пояснили, що буде з відсотками по депозитах та ОВДП

15:55 25.03.2026 Ср
2 хв
Чи варто чекати на зниження дохідності гривневих депозитів?
aimg Ростислав Шаправський
Фото: українцям дали пояснення в НБУ щодо вкладень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попри інфляційні ризики, Нацбанк планує й надалі підтримувати привабливість гривні, щоб вклади громадян були захищені від знецінення.

Як рішення регулятора та попит українців на державні облігації впливатимуть на прибутковість заощаджень у коментарі РБК-Україна пояснив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський.

За словами Лепушинського, ситуація наразі виглядає наступним чином:

Депозити залишаються стабільними: Суттєвого зниження відсотків за гривневими вкладами наразі не очікується. Банки продовжують конкурувати за вкладників, а облікова ставка НБУ залишається незмінною.

Рекорди ОВДП: Попит на державні облігації стрімко зростає - лише у лютому вкладення населення збільшилися на рекордні 10 млрд гривень. Через таку високу популярність інструменту дохідність за ОВДП протягом останніх місяців відчутно знизилася.

Привабливість гривні: З початку року обсяги строкових депозитів у гривні зросли на 13,4 млрд гривень (на 4%). Головне завдання НБУ - зберегти такий рівень ставок, щоб він покривав інфляцію. Оновлені прогнози щодо цін регулятор оприлюднить у квітні.

Ситуація з кредитами: Зараз ставки за кредитами перебувають на "доковідному" рівні. Їхнє подальше зниження можливе лише тоді, коли впадуть інфляційні ризики, а банки почнуть активніше конкурувати за надійних позичальників.

Цифри для порівняння: Портфель гривневих ОВДП у населення з початку року зріс на 23%, а з моменту запровадження воєнного стану - у 6,5 раза.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОВГЗНаціональний банк УкраїниФінансигривні