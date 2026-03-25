Чи знеціняться вклади українців? В НБУ пояснили, що буде з відсотками по депозитах та ОВДП

За словами Лепушинського, ситуація наразі виглядає наступним чином:

Депозити залишаються стабільними: Суттєвого зниження відсотків за гривневими вкладами наразі не очікується. Банки продовжують конкурувати за вкладників, а облікова ставка НБУ залишається незмінною.

Рекорди ОВДП: Попит на державні облігації стрімко зростає - лише у лютому вкладення населення збільшилися на рекордні 10 млрд гривень. Через таку високу популярність інструменту дохідність за ОВДП протягом останніх місяців відчутно знизилася.

Привабливість гривні: З початку року обсяги строкових депозитів у гривні зросли на 13,4 млрд гривень (на 4%). Головне завдання НБУ - зберегти такий рівень ставок, щоб він покривав інфляцію. Оновлені прогнози щодо цін регулятор оприлюднить у квітні.

Ситуація з кредитами: Зараз ставки за кредитами перебувають на "доковідному" рівні. Їхнє подальше зниження можливе лише тоді, коли впадуть інфляційні ризики, а банки почнуть активніше конкурувати за надійних позичальників.

Цифри для порівняння: Портфель гривневих ОВДП у населення з початку року зріс на 23%, а з моменту запровадження воєнного стану - у 6,5 раза.

