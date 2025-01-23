Чи знадобляться українцям завтра парасольки: прогноз синоптика

У п'ятницю, 24 січня, погода в Україні буде здебільшого вологою. Сильного вітру в більшості регіонів бути не повинно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з прогнозом Діденко, завтра в Україні буде волого - з дощем і мокрим снігом.
Вітер - південно-східний та не дуже сильний.
"Млявий, майже штиль", - уточнила синоптик.
Вона додала, що оскільки стан атмосфери не змінюється, вітру майже немає і подекуди "сидять тумани", температура повітря також суттєво змінюватись не буде.
"24 січня в Україні вночі - близько нуля. Вдень +1+4 (на півдні +4+9 градусів). Знову тумани", - розповіла спеціаліст.
У Києві, за її словами, погода буде хмарною, вогкою, з туманами та ймовірними невеликими опадами. Температура вдень - від 1 до 3 градусів тепла.
"Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря", - підсумувала Діденко.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж доби, 24 січня, по території нашої країни буде хмарно.
Невеликий мокрий сніг та дощ ймовірні вночі:
Вдень - у більшості регіонів.
Туман вночі та вранці прогнозують місцями:
Вітер - південний, південно-східний (у західних областях - з переходом на західний), 3-8 м/с.
Температура вночі - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу (в Криму - від 1 до 6 градусів за Цельсієм).
Температура повітря вдень - від 0 до 5 градусів вище нуля (на півдні країни 6-11°C).
Прогноз погоди на 24 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.
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