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Понадобятся ли украинцам завтра зонтики: прогноз синоптика

Погода в Украине завтра будет по большей части влажной (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В пятницу, 24 января, погода в Украине будет преимущественно влажной. Сильного ветра в большинстве регионов быть не должно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Какой погоды ждать украинцам в ближайшее время

Согласно прогнозу Диденко, завтра в Украине будет влажно - с дождем и мокрым снегом.

Ветер - юго-восточный и не очень сильный.

"Вялый, почти штиль", - уточнила синоптик.

Она добавила, что поскольку состояние атмосферы не меняется, ветра почти нет и местами "сидят туманы", температура воздуха также существенно меняться не будет.

"24 января в Украине ночью - около нуля. Днем +1+4 (на юге +4+9 градусов). Опять туманы", - рассказала специалист.

В Киеве, по ее словам, погода будет облачной, сырой, с туманами и вероятными небольшими осадками. Температура днем - от 1 до 3 градусов тепла.

"В дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха", - подытожила Диденко.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение суток, 24 января, по территории нашей страны будет облачно.

Небольшой мокрый снег и дождь вероятны ночью:

  • на Левобережье;
  • в западных областях.

Днем - в большинстве регионов.

Туман ночью и утром прогнозируют местами:

  • в южных областях;
  • в большинстве центральных областей;
  • на Прикарпатье.

Ветер - южный, юго-восточный (в западных областях - с переходом на западный), 3-8 м/с.

Температура ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза (в Крыму - от 1 до 6 градусов по Цельсию).

Температура воздуха днем - от 0 до 5 градусов выше нуля (на юге страны 6-11°C).

Прогноз погоды на 24 января (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине зима без морозов и чем опасен дефицит снега.

Читайте также, почему небо над городами Украины краснеет на закате солнца.

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