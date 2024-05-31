Чи зможуть ЗСУ зброєю США вибити окупантів із півночі Харківської області: думки експертів

Президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. Однак наразі важко спрогнозувати, чи допоможе це ЗСУ вибити окупантів із півночі Харківської області.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Бєлгородська область - лише початок". Як удари зброєю США по РФ допоможуть Україні на фронті".
Співрозмовники РБК-Україна обережні у прогнозах щодо того, чи вдасться українським військам за допомогою американської зброї вибити росіян із півночі Харківської області.
На думку військового експерта Олександра Мусієнка, пріоритетними будуть дві цілі.
"Перша - не дати посилити угруповання та розширити лінію фронту. Тому що з району Грайворона росіяни можуть піти на Сумську область або на Богодухів (Харківська область). А також не дати можливість посилитися у районі Вовчанська, де характер їхніх дій каже, що можуть бути не бої у самому місті, а обхід із флангів. Друга - не дати підтримувати той контингент, який вже знаходиться у Харківській області", - пояснив він.
Експерт Владислав Селезньов своєю чергою наголошує, що в Харківській області ситуація стабілізована. Але росіяни поповнюють штурмові загони та перекидають частини 44-го армійського корпусу з Курської області, щоб знову спробувати наступати в районі Липців або Вовчанська.
"Сподіватися, що ворог виявить "добру волю" (після ударів західною зброєю - ред.), не варто. У мене немає ілюзій, бо ворог чітко виконує завдання щодо "санітарної зони" та створення загроз для Харкова та наших сил на Куп'янському напрямку" , - зазначив експерт.
Нагадаємо, вчора видання Politico повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії.
Сьогодні прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Але США встановили обмеження.
А газета The Wall Street Journal повідомила, що нова політика США дозволить українським силам використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються російськими військами для здійснення нападу на Харків на північному сході України.
Але ця політика не дає Україні дозволу на використання ракет класу "земля-земля" більшої дальності ATACMS на території Росії.
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