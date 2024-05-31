Чи зможуть ЗСУ зброєю США вибити окупантів із півночі Харківської області: думки експертів

Співрозмовники РБК-Україна обережні у прогнозах щодо того, чи вдасться українським військам за допомогою американської зброї вибити росіян із півночі Харківської області.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, пріоритетними будуть дві цілі.

"Перша - не дати посилити угруповання та розширити лінію фронту. Тому що з району Грайворона росіяни можуть піти на Сумську область або на Богодухів (Харківська область). А також не дати можливість посилитися у районі Вовчанська, де характер їхніх дій каже, що можуть бути не бої у самому місті, а обхід із флангів. Друга - не дати підтримувати той контингент, який вже знаходиться у Харківській області", - пояснив він.

Експерт Владислав Селезньов своєю чергою наголошує, що в Харківській області ситуація стабілізована. Але росіяни поповнюють штурмові загони та перекидають частини 44-го армійського корпусу з Курської області, щоб знову спробувати наступати в районі Липців або Вовчанська.

"Сподіватися, що ворог виявить "добру волю" (після ударів західною зброєю - ред.), не варто. У мене немає ілюзій, бо ворог чітко виконує завдання щодо "санітарної зони" та створення загроз для Харкова та наших сил на Куп'янському напрямку" , - зазначив експерт.