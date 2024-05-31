Смогут ли ВСУ оружием США выбить оккупантов с севера Харьковской области: мнения экспертов

Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Однако пока трудно спрогнозировать, поможет ли это ВСУ выбить оккупантов с севера Харьковской области.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Белгородская область - только начало". Как удары оружием США по РФ помогут Украине на фронте".
Собеседники РБК-Украина осторожны в прогнозах относительно того, удастся ли украинским войскам с помощью американского оружия выбить россиян с севера Харьковской области.
По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, приоритетными будут две цели.
"Первая - не дать усилить группировку и расширить линию фронта. Потому что из района Грайворона россияне могут пойти на Сумскую область или на Богодухов (Харьковская область). А также не дать возможность усилиться в районе Волчанска, где характер их действий говорит, что могут быть не бои в самом городе, а обход с флангов. Вторая - не дать поддерживать тот контингент, который уже находится в Харьковской области", - пояснил он.
Эксперт Владислав Селезнев в свою очередь подчеркивает, что в Харьковской области ситуация стабилизирована. Но россияне пополняют штурмовые отряды и опрокидывают части 44-го армейского корпуса из Курской области, чтобы снова попытаться наступать в районе Липцев или Волчанска.
"Надеяться, что враг проявит "добрую волю" (после ударов западным оружием - ред.), не стоит. У меня нет иллюзий, потому что враг четко выполняет задачи по "санитарной зоне" и созданию угроз для Харькова и наших сил на Купянском направлении", - отметил эксперт.
Напомним, вчера издание Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России.
Сегодня пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Украина получила от США разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Но США установили ограничения.
А газета The Wall Street Journal сообщила, что новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются российскими войсками для нападения на Харьков на северо-востоке Украины.
Но эта политика не дает Украине разрешения использовать ракет класса "земля-земля" большей дальности ATACMS на территории России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.