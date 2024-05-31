Смогут ли ВСУ оружием США выбить оккупантов с севера Харьковской области: мнения экспертов

Собеседники РБК-Украина осторожны в прогнозах относительно того, удастся ли украинским войскам с помощью американского оружия выбить россиян с севера Харьковской области.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, приоритетными будут две цели.

"Первая - не дать усилить группировку и расширить линию фронта. Потому что из района Грайворона россияне могут пойти на Сумскую область или на Богодухов (Харьковская область). А также не дать возможность усилиться в районе Волчанска, где характер их действий говорит, что могут быть не бои в самом городе, а обход с флангов. Вторая - не дать поддерживать тот контингент, который уже находится в Харьковской области", - пояснил он.

Эксперт Владислав Селезнев в свою очередь подчеркивает, что в Харьковской области ситуация стабилизирована. Но россияне пополняют штурмовые отряды и опрокидывают части 44-го армейского корпуса из Курской области, чтобы снова попытаться наступать в районе Липцев или Волчанска.

"Надеяться, что враг проявит "добрую волю" (после ударов западным оружием - ред.), не стоит. У меня нет иллюзий, потому что враг четко выполняет задачи по "санитарной зоне" и созданию угроз для Харькова и наших сил на Купянском направлении", - отметил эксперт.