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Чи зможуть росіяни "покласти" військовий зв'язок: відповідь експерта

Фото: Михайло Самусь (rpr.org.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Російські військові не зможуть знищити систему управління зв'язку Збройних сил України, у них також не вдасться повністю "покласти" цивільний зв'язок.

Про це директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Військовий зв'язок вони не "покладуть" - у ЗСУ, звісно, своя система. Та й загалом по Україні вони вже не "покладуть" цивільний зв'язок повністю - у нас є той же Starlink", - сказав він.

Самусь зазначив, що інтернет взагалі розроблявся військовими, аби бути максимально розгалуженим - тобто не йти послідовно однією лінією, а мати нескінченну кількість серверів, через які можна буде відновлювати зв'язок.

"І саме тому така павутина дозволяє працювати, якщо у вас є вихід на супутник, на Starlink, ви можете відновити всю систему. Щоб її знищити, треба тисячі ракет, щоби влучати по всіх станціях, ретрансляторах тощо. Фізично це зробити неможливо, до того ж росіяни величезну кількість ракет вже використали", - сказав він.

При цьому директор New Geopolitics Research Network вважає, що для того, аби починати наступ росіянам потрібно "покласти" не цивільний зв'язок, а військовий. Але він додав, що загарбники мали б зробити це ще 24 лютого - перед тим, як проводити операції. Тобто провести ряд кібератак і фізичних атак на конкретну інфраструктуру для того, щоб зник зв'язок в управлінні державою та управлінні військами. Тоді держава перетворилася б системи на хаос, а війська - на окремі осередки спротиву, а не елемент оборони країни.

"Вони це декларували - що вони нібито знищили систему управління зв'язку Збройних сил, мовляв, залишаються окремі осередки спротиву, які можна буде швидко перебити. Тобто вони, ймовірно, так планували і видавали це як пропаганду. Насправді, нічого не вдалося", - додав Самусь.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті масованого ворожого ракетного обстрілу 23 листопада у більшості міст України виникли проблеми зі світлом.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

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