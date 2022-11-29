Чи зможуть росіяни "покласти" військовий зв'язок: відповідь експерта

"Військовий зв'язок вони не "покладуть" - у ЗСУ, звісно, своя система. Та й загалом по Україні вони вже не "покладуть" цивільний зв'язок повністю - у нас є той же Starlink", - сказав він.

Самусь зазначив, що інтернет взагалі розроблявся військовими, аби бути максимально розгалуженим - тобто не йти послідовно однією лінією, а мати нескінченну кількість серверів, через які можна буде відновлювати зв'язок.

"І саме тому така павутина дозволяє працювати, якщо у вас є вихід на супутник, на Starlink, ви можете відновити всю систему. Щоб її знищити, треба тисячі ракет, щоби влучати по всіх станціях, ретрансляторах тощо. Фізично це зробити неможливо, до того ж росіяни величезну кількість ракет вже використали", - сказав він.

При цьому директор New Geopolitics Research Network вважає, що для того, аби починати наступ росіянам потрібно "покласти" не цивільний зв'язок, а військовий. Але він додав, що загарбники мали б зробити це ще 24 лютого - перед тим, як проводити операції. Тобто провести ряд кібератак і фізичних атак на конкретну інфраструктуру для того, щоб зник зв'язок в управлінні державою та управлінні військами. Тоді держава перетворилася б системи на хаос, а війська - на окремі осередки спротиву, а не елемент оборони країни.

"Вони це декларували - що вони нібито знищили систему управління зв'язку Збройних сил, мовляв, залишаються окремі осередки спротиву, які можна буде швидко перебити. Тобто вони, ймовірно, так планували і видавали це як пропаганду. Насправді, нічого не вдалося", - додав Самусь.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті масованого ворожого ракетного обстрілу 23 листопада у більшості міст України виникли проблеми зі світлом.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.