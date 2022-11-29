Смогут ли россияне "положить" военную связь: ответ эксперта

"Военную связь они не "положат" - в ВСУ, конечно, своя система. Да и вообще по Украине они уже не "положат" гражданскую связь полностью - у нас есть тот же Starlink", - сказал он.

Самусь отметил, что интернет вообще разрабатывался военными, чтобы быть максимально разветвленным - то есть не идти последовательно по одной линии, а иметь бесконечное количество серверов, через которые можно будет восстанавливать связь.

"И именно поэтому такая паутина позволяет работать, если у вас есть выход на спутник, на Starlink, вы можете восстановить всю систему. Чтобы ее уничтожить, нужно тысячи ракет, чтобы попадать по всем станциям, ретрансляторам и тому подобное. Физически это сделать невозможно, к тому же россияне огромное количество ракет уже использовали", - сказал он.

При этом директор New Geopolitics Research Network считает, что для того, чтобы начинать наступление россиянам, нужно "положить" не гражданскую связь, а военную. Но он добавил, что захватчики должны были сделать это еще 24 февраля - перед тем, как проводить операции. То есть провести ряд кибератак и физических атак на конкретную инфраструктуру для того, чтобы исчезла связь в управлении государством и управлении войсками. Тогда государство превратилось бы системы в хаос, а войска - в отдельные очаги сопротивления, а не элемент обороны страны.

"Они это декларировали - что они якобы уничтожили систему управления связи Вооруженных сил, мол, остаются отдельные очаги сопротивления, которые можно будет быстро перебить. То есть они, вероятно, так планировали и выдавали это как пропаганду. На самом деле ничего не удалось", - добавил Самусь.

Как сообщало РБК-Украина, в результате массированного вражеского ракетного обстрела 23 ноября в большинстве городов Украины возникли проблемы со светом.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

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