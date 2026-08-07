UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чи зможуть морські дрони збивати балістику та реактивні "Шахеди": пояснення експерта

13:54 07.08.2026 Пт
2 хв
Чи готова система Blue Dragon протистояти балістиці та реактивним "Шахедам"?
aimg Лев Шевченко
Фото: Установка "Іскандер" (Getty Images)

Данська компанія BlueShadow, що розробляє систему морського перехоплення дронів Blue Dragon, у майбутньому розглядає можливість протидії балістичним ракетам та гіперзвуковій зброї. Наразі ж компанія працює над новим партнерством для перехоплення реактивних модифікацій "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CEO BlueShadow Чарльза Махера.

Збиття балістики — наступне покоління технологій

Махер зазначив, що протидія балістичним ракетам — це технологія майбутнього для компанії. За його словами, зараз фокус BlueShadow зосереджений на вирішенні проблеми дешевих, точних і масових ударних дронів, адже саме це поле є справжньою ареною асиметричної боротьби.

Балістичні ракети, за словами CEO, перехоплювати складніше через їхню швидкість, тому робота над цим напрямком стане окремим поколінням технологій компанії. Наразі ж місія BlueShadow — захист від ударних дронів, як повітряних, так і морських, хоча в майбутньому компанія не виключає розгляду більш "екзотичних" типів перехоплення — проти гіперзвукової та балістичної зброї.

Читайте також: США і Україна модернізують С-300 через дефіцит ракет Patriot, - ЗМІ

Партнерство для перехоплення реактивних "Шахедів"

Окремо Махер розповів про роботу над протидією реактивним "Шахедам" та дронам-ракетам. За його словами, компанія вже займається цим напрямком у партнерстві з провідними виробниками перехоплювачів, і найближчим часом планує оголосити деталі співпраці.

CEO BlueShadow зазначив, що партнер компанії має бойову платформу, здатну перехоплювати не лише стандартні поршневі "Шахеди", а й реактивні модифікації.

Частина співпраці полягає в удосконаленні головок самонаведення перехоплювачів партнера, щоб вони ефективніше працювали саме в морському середовищі. Це, за словами Махера, і є внесок BlueShadow у партнерство: не лише платформа, а й допомога в розробці кращої технології перехоплення на морі.

Як раніше повідомлялося, Blue Dragon являє собою рій автономних безпілотних надводних суден, які знищуватимуть ворожі дрони на відстані 10-20 км від берега.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППООдесаMiltechДрони