Чи зможе Трамп перемогти Путіна, як Іран? Експерт пояснив, чому це малоймовірно
Україні не варто сподіватись на те, що президент США Дональд Трамп може "перемогти" російського диктатора Володимира Путіна аналогічно тому, як це сталось з Іраном.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Ні, не варто на це сподіватися. Трамп не політик і не державник у звичному для нас розумінні. Він передусім капіталіст", - зазначив експерт.
За його словами, Трамп може піти на поступки, якщо отримає вигідну для себе пропозицію. Зокрема, він не виключає, що йому могли пообіцяти доступ до нафтових родовищ або вплив у районі Ормузької протоки. Мовляв, не лише Кремль, а й аятоли Ірану могли дати відповідні сигнали.
Тимочко також вказує на реакцію Ізраїлю, яка свідчить про приховане незадоволення ситуацією.
"Це видно навіть з поведінки Нетаньяху. Вони вже розуміють, що це були комічні удари Ірану - як по американських базах, так і по ізраїльських, нібито з виробництва ядерної зброї", - додав він.
За словами Тимочка, ударів чекали заздалегідь, тож встигли вивезти обладнання. Подібна ситуація була і в Катарі, де атакували порожню базу. На його думку, все це вказує на попередні кулуарні домовленості, які вже відбулися.
"В Ізраїлі зараз стоїть питання не стільки виграти війну в чистому вигляді чи знищити режим аятолли, як не дати зв'язатися дуже вузькими фінансовими домовленостями між Іраном і США, щоб і далі мати можливість завдавати якісь превентивні удари. Така сама історія може бути і тут", - резюмував він.
На думку експерта, ситуація залишатиметься без змін доти, доки в Трампі "не переможе президент над капіталістом".
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