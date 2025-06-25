Сможет ли Трамп победить Путина, как Иран? Эксперт объяснил, почему это маловероятно

Украине не стоит надеяться на то, что президент США Дональд Трамп может "победить" российского диктатора Владимира Путина аналогично тому, как это произошло с Ираном.

"Нет, не стоит на это надеяться. Трамп не политик и не государственник в привычном для нас понимании. Он прежде всего капиталист", - отметил эксперт.

По его словам, Трамп может пойти на уступки, если получит выгодное для себя предложение. В частности, он не исключает, что ему могли пообещать доступ к нефтяным месторождениям или влияние в районе Ормузского пролива. Мол, не только Кремль, но и аятоллы Ирана могли дать соответствующие сигналы.

Тимочко также указывает на реакцию Израиля, которая свидетельствует о скрытом недовольстве ситуацией.

"Это видно даже по поведению Нетаньяху. Они уже понимают, что это были комические удары Ирана - как по американским базам, так и по израильским, якобы по производству ядерного оружия", - добавил он.

По словам Тимочко, ударов ждали заранее, поэтому успели вывезти оборудование. Подобная ситуация была и в Катаре, где атаковали пустую базу. По его мнению, все это указывает на предварительные кулуарные договоренности, которые уже состоялись.

"В Израиле сейчас стоит вопрос не столько выиграть войну в чистом виде или уничтожить режим аятоллы, как не дать связаться очень узкими финансовыми договоренностями между Ираном и США, чтобы и дальше иметь возможность наносить какие-то превентивные удары. Такая же история может быть и здесь", - резюмировал он.

По мнению эксперта, ситуация будет оставаться без изменений до тех пор, пока в Трампе "не победит президент над капиталистом".