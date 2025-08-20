ua en ru
Чи зможе РФ захопили всю Донеччину? У ЦПД дали відповідь

Середа 20 серпня 2025 10:17
Чи зможе РФ захопили всю Донеччину? У ЦПД дали відповідь Фото: Росія не має можливості захопити всю Донеччину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська продовжують чинити тиск на фронті, зокрема на сході України, проте можливостей для захоплення всієї Донецької області у них немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За його словами, служба зовнішньої розвідки РФ намагається поширювати серед західних партнерів тези про нібито спроможність російської армії встановити контроль над усією Донеччиною вже цього року.

Водночас Коваленко наголосив, що такі твердження не відповідають реальній ситуації на фронті.

"Їх щоденні втрати вбитими та пораненими з початку року в середньому становлять 1200 людей. Попри велику кількість військ, які задіяні на Донеччині, поповнення резервами не компенсовує втрати зараз, які ворог несе в щоденних штурмах.", - повідомив він.

Коваленко підкреслив, що бої у регіоні залишаються надзвичайно складними, однак російська армія не здатна реалізувати свої плани щодо захоплення області.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

Окупанти здійснили масовані ракетні та авіаційні удари, випустивши понад 150 керованих авіабомб і застосувавши понад 5,6 тисячі дронів-камікадзе.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів.

