Сможет ли РФ захватить всю Донецкую область? В ЦПД дали ответ

Российские войска продолжают оказывать давление на фронте, в частности на востоке Украины, однако возможностей для захвата всей Донецкой области у них нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, служба внешней разведки РФ пытается распространять среди западных партнеров тезисы о якобы способности российской армии установить контроль над всей Донецкой областью уже в этом году.

В то же время Коваленко отметил, что такие утверждения не соответствуют реальной ситуации на фронте.

"Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек. Несмотря на большое количество войск, задействованных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах", - сообщил он.

Коваленко подчеркнул, что бои в регионе остаются чрезвычайно сложными, однако российская армия не способна реализовать свои планы по захвату области.