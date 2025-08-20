Сможет ли РФ захватить всю Донецкую область? В ЦПД дали ответ
Российские войска продолжают оказывать давление на фронте, в частности на востоке Украины, однако возможностей для захвата всей Донецкой области у них нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
По его словам, служба внешней разведки РФ пытается распространять среди западных партнеров тезисы о якобы способности российской армии установить контроль над всей Донецкой областью уже в этом году.
В то же время Коваленко отметил, что такие утверждения не соответствуют реальной ситуации на фронте.
"Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек. Несмотря на большое количество войск, задействованных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах", - сообщил он.
Коваленко подчеркнул, что бои в регионе остаются чрезвычайно сложными, однако российская армия не способна реализовать свои планы по захвату области.
Ситуация на фронте
Напомним, что за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.
Оккупанты осуществили массированные ракетные и авиационные удары, выпустив более 150 управляемых авиабомб и применив более 5,6 тысячи дронов-камикадзе.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов.