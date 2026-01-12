Чи зміняться тарифи після запуску 5G: що кажуть оператори

5G в Україні

Нагадаємо, заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько повідомляв, що повноцінний запуск 5G в Україні перенесли до завершення воєнного стану. Водночас тестування технології вже запланували у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.

За його словами, майже 22% смартфонів в Україні вже підтримують 5G, а забезпечити покриття значної частини території країни таким зв’язком можливо до 2030 року.

Ще у травні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про старт тестування 5G, яке тоді відбувалося лише на окремих локаціях у кількох містах.

Сьогодні, 12 січня, пілотний 5G запустили в центрі Львова. Наступними містами стануть Бородянка та Харків: у січні мережа запрацює в Бородянці, у лютому - в Харкові, після чого технологію планують розширювати й на інші міста України.