Чи зміняться тарифи після запуску 5G: що кажуть оператори

Українські мобільні оператори запевняють, що запуск технології 5G не призведе до автоматичного зростання тарифів для абонентів. Користування новим стандартом зв’язку відбуватиметься в межах чинних тарифних планів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили представники трьох найбільших мобільних операторів - Київстар, Vodafone Україна та lifecell.
Президент компанії Олександр Комаров повідомив, що для абонентів, які користуватимуться 5G, умови чинних тарифних планів збережуться.
"Для абонентів Київстар, які користуються 5G, зберігаються умови їхнього теперішнього тарифного плану", - зазначив Комаров.
Генеральна директорка Ольга Устинова наголосила, що запуск 5G не означає автоматичного підвищення цін.
За її словами, клієнти зможуть користуватися новою технологією в межах 4G-тарифів без доплат.
"Ми розглядаємо 5G як еволюцію, а не як преміум-послугу", - пояснила Устинова.
Водночас у компанії не виключають, що в майбутньому спеціальні пропозиції можуть з’явитися для бізнесу або специфічних потреб, де потрібна надвисока швидкість.
Генеральний директор Михайло Шелемба зазначив, що на етапі тестування компанія не планує змінювати тарифи.
Нагадаємо, заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько повідомляв, що повноцінний запуск 5G в Україні перенесли до завершення воєнного стану. Водночас тестування технології вже запланували у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.
За його словами, майже 22% смартфонів в Україні вже підтримують 5G, а забезпечити покриття значної частини території країни таким зв’язком можливо до 2030 року.
Ще у травні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв про старт тестування 5G, яке тоді відбувалося лише на окремих локаціях у кількох містах.
Сьогодні, 12 січня, пілотний 5G запустили в центрі Львова. Наступними містами стануть Бородянка та Харків: у січні мережа запрацює в Бородянці, у лютому - в Харкові, після чого технологію планують розширювати й на інші міста України.