Изменятся ли тарифы после запуска 5G: что говорят операторы

5G в Украине

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько сообщал, что полноценный запуск 5G в Украине перенесли до завершения военного положения. В то же время тестирование технологии уже запланировали в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.

По его словам, почти 22% смартфонов в Украине уже поддерживают 5G, а обеспечить покрытие значительной части территории страны такой связью возможно до 2030 года.

Еще в мае 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о старте тестирования 5G, которое тогда происходило лишь на отдельных локациях в нескольких городах.

Сегодня, 12 января, пилотный 5G запустили в центре Львова. Следующими городами станут Бородянка и Харьков: в январе сеть заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, после чего технологию планируют расширять и на другие города Украины.