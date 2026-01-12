Изменятся ли тарифы после запуска 5G: что говорят операторы

Украинские мобильные операторы уверяют, что запуск технологии 5G не приведет к автоматическому росту тарифов для абонентов. Пользование новым стандартом связи будет происходить в рамках действующих тарифных планов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили представители трех крупнейших мобильных операторов - Киевстар, Vodafone Украина и lifecell.
Президент компании Александр Комаров сообщил, что для абонентов, которые будут пользоваться 5G, условия действующих тарифных планов сохранятся.
"Для абонентов Киевстар, которые пользуются 5G, сохраняются условия их нынешнего тарифного плана", - отметил Комаров.
Генеральный директор Ольга Устинова подчеркнула, что запуск 5G не означает автоматического повышения цен.
По ее словам, клиенты смогут пользоваться новой технологией в рамках 4G-тарифов без доплат.
"Мы рассматриваем 5G как эволюцию, а не как премиум-услугу", - пояснила Устинова.
В то же время в компании не исключают, что в будущем специальные предложения могут появиться для бизнеса или специфических потребностей, где нужна сверхвысокая скорость.
Генеральный директор Михаил Шелемба отметил, что на этапе тестирования компания не планирует менять тарифы.
Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько сообщал, что полноценный запуск 5G в Украине перенесли до завершения военного положения. В то же время тестирование технологии уже запланировали в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.
По его словам, почти 22% смартфонов в Украине уже поддерживают 5G, а обеспечить покрытие значительной части территории страны такой связью возможно до 2030 года.
Еще в мае 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о старте тестирования 5G, которое тогда происходило лишь на отдельных локациях в нескольких городах.
Сегодня, 12 января, пилотный 5G запустили в центре Львова. Следующими городами станут Бородянка и Харьков: в январе сеть заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, после чего технологию планируют расширять и на другие города Украины.