Чи змінять комендантську годину у Києві на Великдень: пояснення поліції

"Ми проводили роботу з настоятелями храмів щодо того, щоб вони утримувались від проведення нічних богослужінь. У більшості з них служба відбуватиметься до вечора і на наступний день зранку, але є такі, де служба відбуватиметься протягом всієї ночі", - розповіла вона.

Страшок зазначила, що якщо громадяни планують долучитися до нічної служби, їм слід спланувати все так, щоби або встигнути повернутись додому до початку комендантської години, або перебувати у церкві після її початку.

Вона також відповіла, чи буде вважатись порушенням комендантської години, якщо людини вийде з церкви на вулицю з опівночі до п'ятої ранку.

"Це не буде якимось таким порушенням, ми всі з розумінням ставимося, якщо є якась форс-мажорна ситуація, або якась потреба вийти, чи повернутися додому в разі необхідності. Працівники поліції з розумінням до цих ситуацій ставляться", - пояснила Страшок.

Робота поліції на Великдень

Нагадаємо, у Нацполіції розповіли, що у період Великодніх свят правоохоронці працюють у посиленому режимі. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь.

За необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки, виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей.